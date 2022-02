Life

Cara Delevingne: Ερωτευμένη με γνωστή ηθοποιό! (εικόνες)

Η κοινή έξοδος που πρόδωσε το νέο ζευγάρι του Ηollywood!

Τον έρωτα στα μάτια γνωστής ηθοποιού φαίνεται πως βρήκε η Cara Delevingne! Το γνωστό μοντέλο σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six βρέθηκε με την γνωστή χολιγουντιανή σταρ στο Temple Bar στη Νέα Υόρκη όπου απόλαυσαν τα ποτά τους.

Ποια είναι όμως η γυναίκα που ερωτεύτηκε η Cara Delevingne;

