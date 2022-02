Life

“Η Φάρμα”: Η απόφαση της Μπάστα ανάβει “φωτιές” (βίντεο)

Οι κουβέντες για τη Μαύρη Πέτρα, την επιλογή του 1ου Μονομάχου και τη «μάχη» μεταξύ αντρών και γυναικών… συνεχίζονται.



Με Αρχηγό τη Σάσα και ευνοούμενη τη Μαρία, οι κουβέντες για τη Μαύρη Πέτρα, την επιλογή του 1ου Μονομάχου και τη «μάχη» μεταξύ αντρών και γυναικών… συνεχίζονται στην "Φάρμα".

Πώς αντιδρούν οι παίκτες στην απόφαση της Σάσας, αλλά και στο φλερτ μεταξύ Νάιρας και Κουτσαβάκη;

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, στις 21.00:

Η Αγγελική βρίσκεται πάλι με τον Γρηγόρη και υπόσχονται να στηρίξει ο ένας τον άλλον μέχρι το τέλος.

Το φλερτ μεταξύ Νάιρας και Κουτσαβάκη συνεχίζεται, με τους υπόλοιπους να τους πειράζουν.

Η Σάσα ενημερώνει την Αγγελική για ό,τι έχει συμβεί, όσο έλειπε, ειδικά για την Αθανασία. Η Αγγελική λέει στη Σάσα ότι η Αθανασία είναι πολύ πονηρή και δηλώνει ότι ο κύκλος μαζί της έχει κλείσει. Στη συνέχεια, συζητάνε ποιες είναι οι επιλογές της Σάσας για τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ και εξετάζουν μαζί όλα τα σενάρια.

Ο Αστρινός «τη λέει» στη Νάιρα που θέλει να τραγουδήσει, γιατί θέλει την ησυχία του.

Η Αγγελική λέει στον Γρηγόρη ότι πιστεύει πως, πέρα από την Αθανασία, ούτε ο Βασίλης και ο Αστρινός χάρηκαν με την επιστροφή της.

Πριν την απόφαση της Σάσας, στο τραπέζι ανοίγει η κουβέντα γυναίκες-άντρες, με αφορμή τη Μαρία που λέει ότι πρέπει επιτέλους να φύγει και ένας άντρας.

Η ώρα της ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΤΡΑΣ έχει έρθει. Τι θα αποφασίσει η Σάσα; Θα τη δώσει στην Αθανασία για να κλείσει τις εκκρεμότητες ή θα πάει στη λογική να φύγει, επιτέλους, ένας άντρας, και θα τη δώσει είτε στον Νεόφυτο είτε στον Κουτσαβάκη;

