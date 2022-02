Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης: Στις φυλακές Τρίπολης ο ιερέας

Στις φυλακές οδηγείται ο ιερέας που κατηγορείται για το βιασμό της ανήλικης.

Στις φυλακές Τρίπολης οδηγείται εντός της ημέρας ο 37χρονος ιερέας σε ενορία των Κάτω Πατησίων, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος για τον βιασμό ανήλικης, ακόμη και μέσα στο κατηχητικό σχολείο, ενώ οι καταγγελίες για τη διεστραμμένη δράση του, συνεχίζονται προκαλώντας τον αποτροπιασμό πιστών και πολιτών.

Ο κατηγορούμενος ρασοφόρος, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Greece θα βρίσκεται στον ίδιο θάλαμο με τέσσερις επίσης ιερείς, οι οποίοι κρατούνται για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης. Οι δύο από αυτούς κρίθηκαν προφυλακιστέοι μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο για κατ’ εξακολούθηση βιασμό 19χρονου με νοητική υστέρηση στο Δήμο Πλατανιά στην Κρήτη.

Οι δύο εν λόγω ιερείς που υπάγονταν στη Μητρόπολη Κισσάμου και Σελίνου, απολογούμενοι, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, κατονομάζοντας άλλα πρόσωπα ως υπεύθυνα για τον βιασμό του 19χρονου.

Στον ίδιο θάλαμο βρίσκεται και 49χρονος ιερέας από το Αγρίνιο, που αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για βιασμό και παιδική πορνογραφία. Σε βάρος του είχε κατατεθεί μήνυση από δύο αδελφές 27 και 22 ετών που αποφάσισαν να μιλήσουν. Συγκεκριμένα, η 22χρονη κατήγγειλε πως βιάστηκε και η 27χρονη αδελφή της ότι υπέστη σεξουαλική παρενόχληση όταν ήταν ανήλικες.

Ακολούθησε έρευνα σε δύο οικίες του ιερέα, όπου και διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του υλικό παιδικής πορνογραφίας. Ο ίδιος φέρεται να διαδραμάτιζε τον ρόλο «παρηγορητή» γυναικών που αντιμετώπιζαν προβλήματα με τις σχέσεις τους, τις οικογένειες τους κλπ. και με τον τρόπο αυτό αποσπούσε την τυφλή εμπιστοσύνη τους.

