Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη με “επιχειρηματίες” μαθητές από την Κοζάνη

Μια τηλεδιάσκεψη με αμεσότητα και συγκινητικές στιγμές, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, είχε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μαθητές από την Κοζάνη.

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κοζάνης. Η Βάσια, ο Λευτέρης, η Αντωνία, ο Γιώργος και ο Ευθύμης συμμετέχουν στο Εργαστήριο, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2006 και φέτος εκπαιδεύει 22 μαθητές και μαθήτριες.

Το σημαντικότερό του πρόγραμμα είναι το Πρόγραμμα της Εικονικής Επιχείρησης του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (Junior Achievement Greece): Μαθητές και μαθήτριες του ειδικού σχολείου μπορούν να επιχειρούν και να καινοτομούν, δημιουργώντας κάθε χρόνο μια διαφορετική εικονική επιχείρηση. Το φετινό εγχείρημα αφορά μια εικονική επιχείρηση με την επωνυμία «Το ρούχο μου… ρούχο σου».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη και ευχαρίστησε τους υπεύθυνους του προγράμματος και το Junior Achievement Greece για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν.

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο και τίποτα πιο δημιουργικό από το να βάζετε στόχους και να μπορείτε να δουλεύετε μαζί για να τους επιτυγχάνετε», ανέφερε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα παιδιά.

Μιλώντας για όσα κάνουν παιδιά και εκπαιδευτικοί μαζί στο Ειδικό Επαγγελματικό Εργαστήρι, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δημιούργησαν μία εικονική επιχείρηση «απολύτως ενταγμένη στη λογική της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και της κυκλικής οικονομίας, που τόσο και εμείς θέλουμε να υποστηρίζουμε» και προσέθεσε: «Το να στήνετε μία εικονική επιχείρηση είναι, όπως διαπιστώσατε, μια πάρα πολύ δημιουργική ενασχόληση, η οποία σας επιτρέπει και να μαθαίνετε καινούργια πράγματα, αλλά κυρίως να βοηθάτε και τους συνανθρώπους σας».

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε για την προσφορά τους την υπεύθυνη επικοινωνίας του Junior Achievement Greece, Μαρία Γιαννέτου, και ασφαλώς τους εκπαιδευτικούς που στέκονται με αστείρευτη στοργή δίπλα σε αυτά τα παιδιά και ειδικότερα τη Διευθύντρια του Σχολείου Σουλτάνα Βασιλειάδου.

«Το μεγαλύτερο μπράβο ανήκει στους εκπαιδευτικούς γιατί είναι εκείνοι που βάζουν τα παιδιά στην εικονική επιχείρηση, με δική τους πρωτοβουλία φέρνουν τα παιδιά κοντά μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό», υπογράμμισε από την πλευρά της η κυρία Γιαννέτου.

«Ξέρω ότι καταθέτετε την ψυχή σας για να βοηθήσετε παιδιά που χρειάζονται παραπάνω τη φροντίδα μας και τη στοργή μας από άλλα παιδιά και ξέρω πόσο κουραστικό είναι από τη μια, αλλά και δημιουργικό όταν βλέπετε τα παιδιά αυτά να αγαπάνε και να αγκαλιάζουν νέες, καινοτόμες ιδέες», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στην κυρία Βασιλειάδου και σε όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου της Κοζάνης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι μαθητές ρώτησαν τον πρωθυπουργό για τη δική του καθημερινότητα. Απαντώντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους είπε ότι «κάθε πρωί λέω στον εαυτό μου ότι οι δυσκολίες είναι εδώ για να τις ξεπερνάμε και ότι μέσα από κάθε δυσκολία μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι και να μαθαίνουμε κάτι καινούργιο κάθε μέρα. Και θέλω κάθε βράδυ που θα έχει τελειώσει η μέρα μου να μπορώ να πω στον εαυτό μου σήμερα έκανα κάτι δημιουργικό και κάτι χρήσιμο».

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος ανέφεραν στον πρωθυπουργό ότι φέτος δεν πετάνε κανένα ρούχο τους. «Το φέρνουμε στην επιχείρηση του σχολείου μας και το πουλάμε διαδικτυακά. Κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων και είμαστε όλοι κερδισμένοι», συμπλήρωσαν, εξηγώντας τη φιλοσοφία της φετινής δραστηριότητας.

Κλείνοντας τη συνομιλία, οι μαθητές του ειδικού σχολείου ζήτησαν από τον πρωθυπουργό να ακούσει το τραγούδι που έχουν γράψει όλοι μαζί, παιδιά και εκπαιδευτικοί, για την πρωτοβουλία «Το ρούχο μου … το ρούχο σου» και το οποίο κλείνει με τον στίχο «όλοι μαζί, όλες μαζί, θα σώσουμε τη γη».

«Έτσι είναι, όλοι πρέπει να κάνουν τη δικιά σας προσπάθεια» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ευχαριστώντας από καρδιάς τα παιδιά για τη συνομιλία που είχαν.

