“Κινούμαι Ηλεκτρικά” – Σκρέκας: Αύξηση της επιδότησης στον δεύτερο κύκλο

Τον Απρίλιο ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος. Σε τι ποσοστό θα είναι η αύξηση της επιδότησης.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει ότι τον Απρίλιο θα ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Το νέο πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ για το 2022, περιλαμβάνει αυξημένες επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων και δικύκλων ενώ θεσπίζονται κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ, τρίτεκνους και – για πρώτη φορά – για νέους έως 29 ετών. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά.

Ο δεύτερος κύκλος του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» θα έχει αναδρομική ισχύ από 1.12.2021 και οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31.12.2023.

Οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου προγράμματος είναι οι εξής:

Για τα φυσικά πρόσωπα, το ποσοστό επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου αυξάνεται από 20% σε 30% και το μέγιστο ποσό σε 8.000 ευρώ από 6.000 ευρώ που ίσχυε στον προηγούμενο κύκλο.

Η απόσυρση του παλιού οχήματος επιβραβεύεται με 1.000 ευρώ, ενώ η αγορά του έξυπνου οικιακού φορτιστή με 500 ευρώ.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα Άτομα με Αναπηρία, που δικαιούνται επιπλέον 1.000 ευρώ, για τις οικογένειες που έχουν τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα, οι οποίες θα δικαιούνται 1.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, έναντι των συνολικά 1.000 ευρώ που προβλεπόταν στο παρελθόν, αλλά και για τους νέους έως 29 ετών οι οποίοι θα λαμβάνουν επιπλέον 1.000 ευρώ.

Για τα φυσικά πρόσωπα, το ποσοστό επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικών δικύκλων και τρικύκλων κατηγορίας L5e έως και L7e αυξάνεται από 20% σε 40% και το μέγιστο ποσό επιδότησης από 800 ευρώ σε 3.000 ευρώ. Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται τα επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά εμπορευμάτων ή/και επιβατών καθώς και τα μικροαυτοκίνητα. Ειδικά για νέους έως 29 ετών προβλέπεται η προσαύξηση της ενίσχυσης κατά 1.000 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικών μικροαυτοκινήτων.

Το ποσοστό επιδότησης για τα ηλεκτρικά δίκυκλα L1e έως L4e παραμένει στο 20% και το μέγιστο ποσό επιδότησης θα είναι 800 ευρώ. Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται τα ελαφρά ηλεκτρικά δίκυκλα και τρίκυκλα με κυβισμό μικρότερο των 50 cc καθώς και τα αντίστοιχα οχήματα μεγαλύτερου κυβισμού.

Ειδικά για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του συνόλου της κατηγορίας L θα επιδοτείται προαιρετικά ως μέρος του βασικού εξοπλισμού του οχήματος η αγορά δεύτερης μπαταρίας με ποσό 300 ευρώ.

Το ποσοστό επιδότησης για τα ηλεκτρικά ποδήλατα παραμένει στο 40% και το μέγιστο ποσό επιδότησης θα είναι 800 ευρώ.

Για τις εταιρείες, το ποσοστό επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου αυξάνεται από 20% σε 30% και το μέγιστο ποσό επιδότησης θα ανέλθει σε 8.000 ευρώ ανά όχημα.

Ο αριθμός των οχημάτων για τον οποίο μια εταιρεία δικαιούται επιδότηση δεν θα περιορίζεται πλέον αριθμητικά, σε αντίθεση με τον πρώτο κύκλο του προγράμματος που υπήρχε το όριο των 3 ή 6 οχημάτων (σε περίπτωση νησιωτικών Δήμων).

Οι εταιρείες θα μπορούν πλέον να επιδοτούνται και για την αγορά και εγκατάσταση έξυπνων φορτιστών, με τον όρο ότι αυτοί θα εξυπηρετούν αμιγώς τους σκοπούς της εταιρείας και δεν θα χρησιμοποιούνται για εμπορική εκμετάλλευση.

Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στις εταιρείες να αποσύρουν ίσο αριθμό οχημάτων με αυτόν που αντιστοιχεί στα οχήματα για τα οποία αιτούνται επιδότησης, με το ποσό ανά όχημα να είναι 1.000 ευρώ.

Εταιρείες ταχυμεταφορών, διανομών και τουριστικές εταιρείες θα μπορούν να επιδοτηθούν πλέον και για την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GR–Eco Islands, ειδική μέριμνα λαμβάνεται για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα νησιά, καθώς η αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου ενισχύεται με επιπλέον 4.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο σε όλα τα νησιά της χώρας.

Ενισχύονται επίσης οι εταιρείες αντιπροσώπων, εμπόρων και εισαγωγέων αυτοκινήτων για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων επίδειξης (test drive) με ποσοστό επιδότησης 30% και μέγιστο ποσό τις 8.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο.

Σε σχέση με τον πρώτο κύκλο του προγράμματος, δεν θα υπάρχει πλέον η υποχρέωση εξαγοράς του οχήματος στη λήξη της περιόδου χρονομίσθωσης. Με τον τρόπο αυτόν διευκολύνεται η αντικατάσταση των παλαιών ρυπογόνων εταιρικών στόλων.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Με τον δεύτερο κύκλο του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και τις νέες αυξημένες επιδοτήσεις, δίνουμε ισχυρά κίνητρα σε όλο και περισσότερους πολίτες για την απόκτηση αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων. Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος είχε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

Συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και στην υπερκάλυψη του στόχου, κατά 183,6%, που προέβλεπε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για το 2021. Ταξινομήθηκαν 6.967 ηλεκτρικά οχήματα, έναντι στόχου 3.750. Σήμερα, ανακοινώνουμε τις προδιαγραφές του νέου προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει αύξηση της επιδότησης για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις για την απόκτηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων και δικύκλων.

Επίσης, θεσπίζουμε κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ και πολυτέκνους, αλλά και κριτήρια για την απόσυρση των παλιών ρυπογόνων οχημάτων και την αγορά έξυπνου φορτιστή. Το νέο πρόγραμμα θα είναι σημαντικό για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων για την ηλεκτροκίνηση, που προβλέπονται στον πρώτο Εθνικό Κλιματικό Νόμο».

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, δήλωσε: «Ο πρώτος κύκλος του Κινούμαι Ηλεκτρικά ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή συμμετοχή και έχοντας υποδεχθεί σε 16 μήνες συνολικά 18.816 αιτήσεις, πολιτών και εταιρειών που επέλεξαν την τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Η συμβολή της δράσης στην διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στο μίγμα των μεταφορών ήταν εξαιρετικής σημασίας, γεγονός που μας ώθησε στην αναβάθμιση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» που ανακοινώνουμε σήμερα και στην ενίσχυση των κινήτρων που παρέχονται με απώτερο στόχο την μείωση των ρύπων κατά 55% έως το 2030.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα φορολογικά κίνητρα αποτελούν μέρος ενός συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού που θα αποτυπώνεται στον Κλιματικό Νόμο, στην αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενίσχυση της εγκατάστασης δημόσια προσβάσιμων υποδομών φόρτισης, στην μετάβαση των νησιών μας στην κλιματική ουδετερότητα και τελικά σε βιώσιμες και φιλικές προς τον πολίτη πράσινες μεταφορές».

