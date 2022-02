Κοινωνία

Σαλαμίνα: Η φάλαινα εντοπίστηκε νεκρή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκάφος του Λιμενικού εντόπισε το θαλάσσιο θηλαστικό. Η ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.



Ο«Σωτήρης», η νεαρή φάλαινα που εντοπίστηκε στον Άλιμο και συγκίνησε το πανελλήνιο δεν τα κατάφερε. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, η νεαρή ραμφοφάλαινα (Ziphius cavirostris), η οποία είχε εμφανιστεί το προηγούμενο Σάββατο 29 Ιανουαρίου στα αβαθή του όρμου Σελήνια στη Σαλαμίνα μετά από διαδοχικές παρουσίες το περασμένο διάστημα στα παράλια της Αττικής, εντοπίστηκε νεκρή σήμερα το πρωί από το Λιμεναρχείο Σαλαμίνας στα παράλια της Χερσονήσου Κυνόσουρα στην ανατολική πλευρά του νησιού.

Σκάφος του Λιμενικού, που τα τελευταία 24ωρα διενεργούσε περιπολίες γύρω από το νησί της Σαλαμίνας σε συνεννόηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την παρακολούθηση και πιθανή επαναπροσάραξη του ζιφιού, εντόπισε το θαλάσσιο θηλαστικό στο συγκεκριμένο σημείο.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αμέσως, όπως προβλέπουν τα σχετικά πρωτόκολλα, κινητοποιήθηκε ομάδα κτηνιάτρων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) καθώς και ειδικών επιστημόνων για την κατάλληλη μεταφορά του ζώου σε ασφαλή χώρο, σε συνεργασία με τον Δήμο Σαλαμίνας, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή και λήψη των αναγκαίων βιολογικών δειγμάτων για την πραγματοποίηση εξιδεικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων, βάσει της σχετικής εγκυκλίου της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις ενέργειες επί περιστατικών νεκρών άγριων υδρόβιων ζώων. Τα ευρήματα που θα προκύψουν θα καταστήσουν δυνατή τη διαπίστωση και τυχόν άλλων παθολογικών προβλημάτων, εκτός αυτών που είχαν ήδη εντοπιστεί κλινικά και επιβεβαιωθεί εργαστηριακά τις προηγούμενες ημέρες.

Στο πλαίσιο του δόγματος της Ενιαίας Υγείας (One Health), κατά την διερεύνηση θα εξεταστεί και η τυχόν παρουσία νοσημάτων που αφορούν τόσο στην υγεία των ζώων όσο και τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτοκόλλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ).

Τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής επιβλέπει η καθηγήτρια Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Νατάσσα Κομνηνού, η οποία συμμετέχει θεσμικώς στην Επιστημονική Επιτροπή για την υποστήριξη της λειτουργίας του εθνικώς συντονισμένου δικτύου παρακολούθησης των εκβρασμών ειδών θαλάσσιας πανίδας, που συγκροτήθηκε από το ΥΠΕΝ και αποτελείται από εκπροσώπους των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) καθώς και των θεματικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, ΑΡΙΩΝ, ΑΡΧΕΛΩΝ, MΟm και ΠΕΛΑΓΟΣ.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς δήλωσε: «Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν από την προηγούμενη Παρασκευή οι δύτες του Λιμενικού και του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και οι εξειδικευμένοι κτηνίατροι, νοσηλευτές και εθελοντές, υπό την επιστημονική καθοδήγηση της καθηγήτριας κυρίας Κομνηνού, να κρατήσουν το τραυματισμένο και αδύναμο θηλαστικό στη ζωή, δυστυχώς η νεαρή φάλαινα δεν τα κατάφερε. Γνωρίζαμε από τις πρώτες κλινικές και αιματολογικές εξετάσεις που είχαν διενεργηθεί στο κήτος, ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν ενθαρρυντικά, κάναμε ωστόσο ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να το σώσουμε».

Ειδήσεις σήμερα:

“Μικρασία - Αλησμόνητες Πατρίδες”: Έκθεση φωτογραφίας με σπάνια ντοκουμέντα

Δολοφονία 19χρονου: Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης

Μητσοτάκης – ΕΝΦΙΑ: Μείωση κατά 13%