Κοινωνία

Δολοφονία 19χρονου: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την σύλληψη του 23χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη σύλληψη του 23χρονου που συνελήφθη για την δολοφονία του Άλκη. Κράνη, κροτίδες, ρόπαλα και σουγιάδες σε σύνδεσμο στον οποίο έκανε έφοδο η ΕΛΑΣ

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τη σύλληψη του 23χρονου αλβανικής καταγωγής για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 23χρονος αλλοδαπός “εντοπίστηκε και συνελήφθη έπειτα από ενδελεχείς έρευνες και επιστάμενες αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν”.

Επιπλέον, δίνεται στη δημοσιότητα μία φωτογραφία σχετικά με τα όσα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της αστυνομικής εφόδου που πραγματοποίθηκε σε σύνδεσμο φιλάθλων, στη Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 23χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη του 23χρονου

“Οι άμεσες προανακριτικές ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οδήγησαν στη σύλληψη ατόμου που εμπλέκεται σε υπόθεση ανθρωποκτονίας 19χρονου στην περιοχή Χαριλάου (σχετ. το από 01-02-2022 Δ.Τ. της Υπηρεσίας μας).

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 23χρονο αλλοδαπό, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη έπειτα από ενδελεχείς έρευνες και επιστάμενες αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν".

Επιπλέον, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, πραγματοποιήθηκε νομότυπη έρευνα σε Σύνδεσμο Φιλάθλων αθλητικής ομάδας στο κέντρο της πόλης, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

Αναδιπλούμενοι σουγιάδες,

Κράνη,

Βεγγαλικά χειρός,

Κροτίδες,

Διάφορα εργαλεία (φτυάρια, σφυριά, δικράνια κ.α.),

Μεταλλικοί σωλήνες,

Ξύλινα ρόπαλα

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα – προανάκριση συνεχίζεται”.

Ειδήσεις σήμερα:

Σαλαμίνα: Η φάλαινα εντοπίστηκε νεκρή

Δολοφονία 19χρονου: Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης

Μητσοτάκης – ΕΝΦΙΑ: Μείωση κατά 13%