ΠΟΥ: Οι κίνδυνοι της τηλεργασίας

Οι κίνδυνοι της τηλεργασίας για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε σήμερα για τους κινδύνους που ενέχει η τηλεργασία για την σωματική υγεία-όπως οι πόνοι στην πλάτη-και για την ψυχική υγεία-όπως η κοινωνική απομόνωση, το διαρκές στρες και η μοναξιά-ενώ προέβλεψε ότι η τάση θα συνεχιστεί και μετά το πέρας της πανδημίας καθώς οι εργαζόμενοι πασχίζουν να επικεντρωθούν στα οφέλη της.

"Όταν είναι σωστά οργανωμένη και υποστηρίζεται, η τηλεργασία μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία του εργαζόμενου και στην κοινωνική του ζωή. Ωστόσο, όταν η υγεία και οι κίνδυνοι ασφαλείας από την τηλεργασία δεν αποφεύγονται και οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να κάνουν υγιεινές επιλογές ενώ τηλεργάζονται, αυτό το είδος εργασίας μπορεί να επιφέρει σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία", αναφέρει ο ΠΟΥ σε μια τεχνική περίληψη για την ασφαλή και υγιή τηλεργασία.

Στο κείμενο ο ΠΟΥ υπογραμμίζει ότι η παρατεταμένη εργασία στον υπολογιστή με απομακρυσμένη σύνδεση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μυοσκελετικούς τραυματισμούς και υπερκόπωση του ματιού επηρεάζοντας την ψυχική υγεία των τηλεργαζόμενων καθώς συνεισφέρει στο στρες.

Ανάμεσα σε άλλους κινδύνους για την σωματική υγεία, ο ΠΟΥ τονίζει την θερμική δυσανεξία, τον φωτισμό, την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συσκευών και την ποιότητα του αέρα στα σπίτια των εργαζομένων.

Ενώ ο ΠΟΥ τονίζει ότι οι κίνδυνοι για την ψυχική υγεία βασίζονται κατά πολύ στις εργασιακές προτιμήσεις των υπαλλήλων, προειδοποιεί για την πιθανότητα κοινωνικής απομόνωσης, μοναξιάς, ανησυχίας και ενοχής.

Η μελέτη του Οργανισμού επίσης διαπίστωσε ότι η τηλεργασία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των ενδοοικογειακών συγκρούσεων και των συγκρούσεων μεταξύ συναδέλφων.

Ο ΠΟΥ και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) κάνουν έκκληση για κρίσιμες αλλαγές με στόχο την προστασία της υγείας των εργαζομένων καθώς θα συνεχίσουν πιθανόν να εργάζονται από το σπίτι και μετά την πανδημία δεδομένου ότι τόσο οι εργαζόμενοι όσοι και οι εργοδότες έχουν δει κάποια οφέλη από το νέο αυτό εργασιακό καθεστώς.

Ο ΠΟΥ και η ΔΟΕ έχουν προτείνει, μεταξύ άλλων, την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για εργασία από το σπίτι, την παροχή οδηγιών και εκπαίδευσης για τη μείωση των επιπτώσεων στην ψυχική και πνευματική υγεία, την παροχή επαρκών ημερών αδείας για ξεκούραση και το "δικαίωμα να αποσυνδέονται", δηλαδή να μην επιτρέπεται στους εργοδότες να τους ενοχλούν εκτός ωραρίου εργασίας.

