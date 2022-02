Αθλητικά

Ατρόμητος - Λαμία: Αναβλήθηκε ο αγώνας

Oριστική αναβολή στο ματς του Ατρομήτου με τη Λαμία. Η ανακοίνωση της Superleague.

Την οριστική αναβολή στο ματς του Ατρομήτου με τη Λαμία που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Πέμπτη (3/2) για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος ανακοίνωσε η Superleague.

Τα πολλά κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν στη Λαμία παραμονή του αγώνα με τον Ατρόμητο ανάγκασαν τη Superleague στην οριστική αναβολή της αναμέτρησης για προληπτικούς λόγους, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της Superleague

"Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Superleague Interwetten, αναβάλλεται, για προληπτικούς λόγους, μετά τη διαπίστωση θετικών κρουσμάτων COVID-19 σε ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ.

Σε εφαρμογή όσων προβλέπονται στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων της Γ.Γ.Α., αποφασίστηκε η αναβολή του αγώνα, καθώς η απαρέγκλιτη τήρηση του Πρωτοκόλλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των αγώνων, ενώ βάσει όσων προβλέπονται έχουν ήδη ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ και η Υγειονομική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και έχει γίνει άμεση απομόνωση των κρουσμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων, δεδομένου ότι η διαφύλαξη της υγείας όλων των εμπλεκομένων αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Superleague".

