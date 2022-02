Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΣ Γιάννινα: Ασταμάτητοι οι Αρκάδες για τα play off

Με οδηγό τον Ριέρα ο Αστέρας συνεχίζει το νικηφόρο σερί και... πλησιάζι play off.

Με πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Αντριάν Ριέρα, ο Αστέρας Τρίπολης πέτυχε την πέμπτη διαδοχική νίκη του στο πρωτάθλημα της Super League και έκανε αποφασιστικό βήμα για τη συμμετοχή του στα πλέι-οφ.

Οι Αρκάδες επικράτησαν 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα στο «Θόδωρος Κολοκοτρώνης», στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της 21ης αγωνιστικής, και ανέβηκαν -προσωρινά τουλάχιστον- τέταρτοι, δύο βαθμούς πάνω από τον σημερινό αντίπαλό τους, από τον οποίο έχουν κι ένα ματς λιγότερο.

Το ματς άρχισε με γκολ από τα... αποδυτήρια για τον Αστέρα, καθώς με τη συμπλήρωση δύο λεπτών αγώνα ο Ριέρα έκανε ατομική ενέργεια και σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Κάργα και κατέληξε στα δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να συνέλθουν από το σοκ και να αντιδράσουν, πήραν την κατοχή της μπάλας και επιχείρησαν κάποια σουτ, αλλά δεν μπόρεσαν να απειλήσουν ιδιαίτερα τον Τσιφτσή. Στον αντίποδα, οι παίκτες του Μίλαν Ράσταβατς έδωσαν χώρο και έψαχναν με βαθιές μπαλιές το κεφάλι του Μπαράλες. Σε μία τέτοια περίπτωση, στο 35΄, η μπάλα πέρασε προς την περιοχή, ο Πίρσμαν έκανε κακή εκτίμηση της φάσης και ο Ριέρα εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία και πλάσαρε εύστοχα τον Λοντίγκιν, διπλασιάζοντας τα προσωπικά του τέρματα. Ο ΠΑΣ Γιάννινα θα μπορούσε να μειώσει πριν τελειώσει το ημίχρονο, αλλά ο Τσιφτσής έκανε σπουδαία απόκρουση σε σουτ του Μορέιρα στο 39΄.

Η ηπειρωτική ομάδα έψαξε στο β΄ ημίχρονο ένα γρήγορο γκολ που θα την έβαζε ξανά στο παιχνίδι, αλλά το σουτ του Λώλη από πολύ καλή θέση στο 47΄ ήταν αδύναμο, ενώ στο επικίνδυνο γύρισμα του Μορέιρα στο 53΄ οι αμυντικοί πρόλαβαν να απομακρύνουν σε κόρνερ. Ο Αστέρας, ο οποίος δεν έχει δεχθεί γκολ μέσα στο 2022, διαχειρίστηκε σωστά το παιχνίδι και κράτησε σχετικά άνετα την πολύτιμη νίκη, που τον φέρνει πιο κοντά στα πλέι-οφ.

Διαιτητής: Αγγελάκης (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Βαλιέντε, Ιγκλέσιας, Χριστόπουλος - Στάνκο

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Καρμόνα, Χριστόπουλος, Καστάνιο, Αλβαρες, Βαλιέντε (90+3΄ Κανελλόπουλος), Σανταφέ (46΄ Ιγκλέσιας), Σίτο (60΄ Κρέσπι), Ριέρα (74΄ Λεό Τιλίκα), Σονί (74΄ Καπίγια), Μπαράλες

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Εραμούσπε, Κάργας, Πίρσμαν (80΄ Ποζνάνσκι), Οικονομόπουλος (46΄ Μπρένερ), Καραχάλιος (80΄ Μίνα), Στάνκο (46΄ Λώλης), Λιάσος, Μορέιρα, Περέα (80΄ Παντελάκης)

