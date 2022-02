Πολιτική

Τσίπρας: Η μείωση του ΕΝΦΙΑ έχει αποδέκτες λίγους αποδέκτες με μεγάλες ιδιοκτησίες

Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα μετά τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη και η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Η σημερινή ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκη για μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ, έχει για άλλη μια φορά λίγους αποδέκτες και κυρίως τις μεγάλες ιδιοκτησίες, αφού ουσιαστικά απαλλάσσει τους μεγαλοϊδιοκτήτες από τον συμπληρωματικό φόρο.

Για τις μικρές και μεσαίες ιδιοκτησίες, δηλαδή τη συντριπτική πλειοψηφία, απλά προσπαθεί να μετριάσει τις υπέρογκες επιβαρύνσεις που έρχονται με τις νέες αντικειμενικές αξίες που τίθενται σε ισχύ.

Η αντιμετώπιση του πρωτοφανούς κύματος της ακρίβειας που λαμβάνει διαστάσεις οικονομικής ασφυξίας για την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, δε γίνεται ούτε με ημίμετρα ούτε με ελαφρύνσεις που αφορούν κατά βάση λίγους.

Απαιτούνται άμεσα μέτρα που θα ανακουφίσουν την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.

Απαιτείται:

Κυβερνητική παρέμβαση για αποκλιμάκωση στα τιμολόγια της ΔΕΗ.

Μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα.

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ.

Αυτά τα μέτρα όμως, μπορεί να εγγυηθεί μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Για αυτό και η προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία το συντομότερο δυνατό, αποτελεί πλέον ζήτημα επιβίωσης αλλά και αξιοπρέπειας για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις».





Οικονόμου: Οι πράξεις μας δημιουργούν όφελος για όλους

«Με την απόφαση νέας μείωσης του ΕΝΦΙΑ, σε μόνιμη βάση, 8 στους 10 πολίτες θα πληρώσουν ακόμη μικρότερο ΕΝΦΙΑ. Έτσι κάθε χρόνο οι φορολογούμενοι θα πληρώνουν 860.000.000 ευρώ λιγότερα σε σχέση με το 2018», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου και απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα σημείωσε:

«Κατανοούμε την αμηχανία του κ. Τσίπρα κάθε φορά που η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα που στηρίζουν την κοινωνία, αλλά θα έπρεπε να το έχει πια συνηθίσει, αφού έχουμε στηρίξει και στηρίζουμε πολλαπλώς το εισόδημα των πολιτών. Η απάντηση μας στους μύθους και την καταστροφολογία είναι οι πράξεις που δημιουργούν όφελος για όλους».

