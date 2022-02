Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναιτωλικός: “Καθάρισε” ο Ροντρίγκες για τους Πειραιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναιτωλικού στο Καραϊσκάκη και διατήρησε το αήττητο.

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε προηγούμενος με 2-0 του Παναιτωλικού μόλις στο τέταρτο λεπτό του αγώνα, αλλά στη συνέχεια χρειάστηκε προσπάθεια για να φτάσει στη νίκη με 3-1, να διατηρήσει το αήττητο στη Σούπερ Λίγκα με τη 15η νίκη σε 20 αγώνες και να αυξήσει τη διαφορά από τον δεύτερο ΠΑΟΚ στους 12 βαθμούς, με παιχνίδι περισσότερο.

Στην αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής το σκορ άνοιξε στο Φάληρο πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό! Για την ακρίβεια στα 55 δευτερόλεπτα από την έναρξη του αγώνα οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 1-0 με το πιο γρήγορο εφετινό τέρμα τους στο πρωτάθλημα, όταν ο Λαλά σέντραρε, ο Ελ Αραμπί έπιασε κεφαλιά που απέκρουσε ο Ανέστης, για να σκοράρει στο ριμπάουντ ο Βαλμπουενά.

Ο Παναιτωλικός δεν είχε καν προλάβει να συνέλθει από το σοκ και στο 4ο λεπτό βρέθηκε να χάνει με διαφορά δύο τερμάτων, ξανά εξαιτίας της αμυντικής ολιγωρίας του. Ο Αγκιμπού Καμαρά σούταρε εκτός περιοχής και ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων απέκρουσε, το εξ επαφής σουτ του Ελ Αραμπί έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και ο Ροντρίγκες από κοντά έκανε το 2-0 με το πρώτο τέρμα του στα «ερυθρόλευκα».

Οι Αγρινιώτες είχαν την πρώτη καλή στιγμή τους τρία λεπτά αργότερα, όταν στη σέντρα του Ντουάρτε από δεξιά ο Βέργος «σημάδεψε» το αριστερό δοκάρι του Βατσλίκ, ενώ στο 22΄ και σε βαθιά μπαλιά επίσης του Ντουάρτε ο Έλληνας επιθετικός μόλις βρήκε την μπάλα με το κεφάλι, αλλά ο Βατσλίκ απέκρουσε σε κόρνερ.

Από αμυντικό λάθος, στην απέναντι πλευρά αυτή τη φορά, ο Παναιτωλικός μείωσε το σκορ στο 28ο λεπτό: ο Ρέαμπτσιουκ έκανε άσχημο διώξιμο στη σέντρα του Περέιρα, ο Μόρσεϊ πήρε την μπάλα, «άδειασε» τον Μολδαβό μπακ και νίκησε τον Βατσλίκ για το 2-1.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, ύστερα από αρκετή ώρα, με τον Βαλμπουενά να αστοχεί σε κοντινή κεφαλιά στο 43΄ παίρνοντας την «μπουκιά από το στόμα» του Ελ Αραμπί, που περίμενε για να σκοράρει στη σέντρα του Ανδρούτσου.

Στο ίδιο τέμπο συνεχίστηκε και το δεύτερο ημίχρονο, με τις ομάδες να παίζουν επιθετικά και να προσφέρουν ωραίο θέαμα. Στο 53΄ και σε εκτέλεση κόρνερ του Μόρσεϊ ο Ντουάρτε έστρωσε στον Αντούνιες, που δεν μπόρεσε να βρει καλά την μπάλα, ενώ στο 60΄ και στη σέντρα του Βαλμπουενά από αριστερά, η γυριστή κεφαλιά του Ελ Αραμπί αποκρούστηκε εξαιρετικά από τον Ανέστη.

Ο Παναιτωλικός έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία να αλλάξει τη μοίρα του και τη ροή του αγώνα στο 66΄: μετά από σέντρα του Ντουάρτε, αδράνεια στην άμυνα του Ολυμπιακού και «τσαφ» του Παπασταθόπουλου ο Καρέλης αιφνιδιάστηκε καθώς δεν περίμενε να περάσει η μπάλα και αστόχησε μπροστά από την εστία!

Και αφού οι φιλοξενούμενοι έχασαν την ευκαιρία να μειώσουν, ο Ολυμπιακός τελείωσε το παιχνίδι στο 73΄ με το δεύτερο γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες, που εκμεταλλεύτηκε το λάθος κοντρόλ του Βργκοτς και πλάσαρε τον Ανέστη για το 3-1, διασφαλίζοντας τη νίκη της ομάδας του και κατακτώντας δικαίως τον τίτλο του MVP.

Στο 89ο λεπτό την παρθενική εμφάνισή τους με τη φανέλα του Ολυμπιακού έκαναν ο Φαντιγκά και ο Κίτσος.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ανδρέας Γκάμαρης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Περέιρα

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά (36΄ Ανδρούτσος), Παπασταθόπουλος, Μανωλάς, Ρέαμπτσιουκ (89΄ Κίτσος), Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Αγκιμπού Καμαρά, Βαλμπουενά (62΄ Μασούρας), Ροντρίγκες (89΄ Φαντιγκά), Ελ Αραμπί (63΄ Τικίνιο)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Αντούνες, Περέιρα (62΄ Αποστολάκης), Βργκοτς, Λούι, Φλόρες, Τσιγγάρας (74΄ Μπαρμπόσα), Μόρσεϊ, Ντουάρτε (74΄ Μπελεβώνης), Μάρτενσον (79΄ Λάρσον), Βέργος (46΄ Καρέλης)

Ειδήσεις σήμερα:

Σαλαμίνα: Η φάλαινα εντοπίστηκε νεκρή

Δολοφονία 19χρονου: Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης

Μητσοτάκης – ΕΝΦΙΑ: Μείωση κατά 13%