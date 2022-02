Αθλητικά

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός: Το buzzer-beater του Τσιλιανίδη... σκότωσε το “τριφύλλι”

Σπουδαία νίκη με πική ανατροπή στο φινάλε με buzzer beater του Κοσμά Τσιλιανίδη.

Με ένα τρομερό... buzzer-beater γκολ του Κοσμά Τσιλιανίδη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο ΟΦΗ νίκησε τον Παναθηναϊκό με 3-2 στο «Θ. Βαρδινογιάννης» στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League κι έβαλε τέλος στο σερί των τριών σερί ηττών του. Μεγάλη ανατροπή για την κρητική ομάδα που σκόραρε δύο φορές απ’ τη στιγμή που έμεινε με δέκα παίκτες ο Παναθηναϊκός. Δύο φορές προηγήθηκαν οι «πράσινοι» με το αυτογκόλ του Μεγιάδο και το τέρμα του Παλάσιος, ισοφάρισε δύο φορές ο ΟΦΗ με τους Σελίμοβιτς και Λουίζ Φελίπε.

Ο ΟΦΗ μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και μόλις στο 3ο λεπτό από πίεση της μπάλας ψηλά και κάθετη πάσα του Νέιρα, ο Τοράλ βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Μπρινιόλι, αλλά ο Ιταλός γκολκίπερ απέκρουσε το πλασέ του Ισπανού και κράτησε το μηδέν για τους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός ανταπεξήλθε στην πίεση του ΟΦΗ και μετά το 15’ άρχισε να κυκλοφορεί λίγο καλύτερα την μπάλα στο δεύτερο μισό του γηπέδου. Στο 18’ κόντρα στη ροή του αγώνα ο Παναθηναϊκός πήρε «κεφάλι» στο σκορ. Από απομάκρυνση της μπάλας, ο Ρούμπεν μοίρασε δεξιά προς τον Παλάσιος, ο οποίος σέντραρε στην «καρδιά» της άμυνας των γηπεδούχων, όπου βρίσκονταν πολλά κορμιά κι ο Μεγιάδο στην προσπάθειά του να αποκρούσει την έστειλε στο βάθος της εστίας της ομάδας του, κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 25’ ο ΟΦΗ έφερε το ματς στα ίσα. Από εκτέλεση φάουλ του Λάμπρου, ο Σάντσες σταμάτησε αρχικά την πορεία της μπάλας κι ο Σελίμοβιτς με κοντινό πλασέ έκανε το 1-1. Η φάση εξετάστηκε δύο φορές από το VAR, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να διαμαρτύρονται για παρεμπόδιση του Ντουρμισάι στον Μπρινιόλι και κίνησή του προς την πορεία της μπάλας, όμως ο διαιτητής Καραντώνης μετά από on field review κατακύρωσε το γκολ.

Ο ΟΦΗ συνέχισε να έχει πολύ πιο πιεστική παρουσία μέσα στο γήπεδο, ψάχνοντας με ωραίους συνδυασμούς τον τρόπο προσέγγισης της περιοχής του Μπρινιόλι. Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, ήταν εκείνος που τον «χτύπησε» για δεύτερη φορά στο 43’, όταν μετά από πίεση στο επιθετικό τρίτο, ο Χουάνκαρ έκλεψε εξαιρετικά την μπάλα και τη σέρβιρε προς τον Παλάσιος που με προβολή έκανε το 1-2 για τους «πράσινους».

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του α’ ημιχρόνου από βολέ του Μπρινιόλι, ο Χουάνκαρ έφυγε ξανά στην κόντρα και σούταρε με δύναμη, η μπάλα κόντραρε στον Σελίμοβιτς, ενώ ο Βάτερμαν λίγο έλειψε να κάνει μεγάλο λάθος, προλαβαίνοντας να διώξει ωστόσο, την μπάλα προ του Μαουρίσιο.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει πολύ καλύτερα στο γήπεδο και να χάνει την πρώτη καλή στιγμή στο 48’, με το εξαιρετικό σουτ του Βιγιαφάνιες που έδιωξε εντυπωσιακά ο Βάτερμαν σε κόρνερ.

Στο 62’ από εξαιρετική ατομική ενέργεια κι ασίστ του Παλάσιος, ο Βιτάλ έφυγε στο χώρο, αλλά ο Βάτερμαν βγήκε στο όριο της περιοχής του κι έδιωξε προ του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού.

Στο 70’ από εντυπωσιακή κούρσα του Χουάνκαρ και γύρισμα προς τον Βιτάλ, ο Βραζιλιάνος σούταρε με τη μία αλλά ο Βάτερμαν έδιωξε σε κόρνερ. Στην εξέλιξη της εκτέλεσης του κόρνερ ο Βιγιαφάνιες σέντραρε προς τον Βέλεθ, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και οι αμυντικοί του ΟΦΗ έδιωξαν σε νέο κόρνερ.

Στο 74’ ο Παναθηναϊκός έμεινε με δέκα παίκτες καθώς ο Βιγιαφάνιες αντίκρισε δεύτερη κίτρινη σε πτώση του Τσιλιανίδη κι αφού ο διαιτητής Καραντώνης έδειξε αρχικά εσφαλμένα κίτρινη στον Ρούμπεν (υπήρξε υπόδειξη από το VAR).

Με τον παίκτη παραπάνω, ο ΟΦΗ έγινε ξανά πολύ πιεστικός και με τον παίκτη παραπάνω έφτασε στο γκολ της ισοφάρισης στο 85’. Ο Ουές έβγαλε μία εξαιρετική σέντρα στην περιοχή κι ο νεοαποκτηθείς Λουίζ Φελίπε με άπιαστη κεφαλιά έκανε το 2-2 για την κρητική ομάδα.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από γύρισμα του Χουάνκαρ, ο Ιωαννίδης ολομόναχος στην περιοχή έκανε κάκιστο τελείωμα στέλνοντας την μπάλα άουτ. Στο 90’+2’ ο Ντε Γκουζμάν εξαπέλυσε ένα απίστευτο σουτ, με την μπάλα να χτυπάει με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι και να φεύγει άουτ.

Στην τελευταία φάση του αγώνα ο ΟΦΗ έφερε τα πάνω-κάτω. Από σέντρα του Ντε Γκουζμάν, ο Τσιλιανίδης έπιασε τη κεφαλιά κι έκανε το 3-2 για τον ΟΦΗ, χαρίζοντας στην ομάδα του μία απίστευτη νίκη.

Διαιτητής: Δημήτρης Καραντώνης (Ημαθίας)

Κίτρινες: Μεγιάδο, Βούρος, Τοράλ, Λάμπρου – Βιγιαφάνιες, Σένκεφελντ, Βέλεθ.

Αποβολές: 74’ Βιγιαφάνιες (2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Βάτερμαν, Μαρινάκης (69’ Ουές), Σελίμοβιτς, Βούρος, Μπαλογιάννης, Μεγιάδο (59’ Τσιλιανίδης), Γκαγέγκος, Τοράλ, Λάμπρου (69’ Ντε Γκουζμάν), Νέιρα (85’ Φαν Ντάινεν), Ντουρμισάι (59’ Λουίζ Φελίπε).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Σάντσες, Σένκεφελντ, Βέλεθ, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Μαουρίσιο (60’ λ.τρ. Αλεξανδρόπουλος), Βιγιαφάνιες, Παλάσιος (69’ Αϊτόρ), Βιτάλ (89’ Λούντκβιστ), Καρλίτος (69’ Ιωαννίδης).

