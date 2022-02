Οικονομία

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1 για ΕΝΦΙΑ: Το 80% των ιδιοκτητών θα έχει μείωση

Ο Υπουργός Οικονομικών στον ΑΝΤ1 για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, σε συνάρτηση με τις αντικειμενικές αξίες και τα μέτρα για την πανδημία.

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο Χρήστος Σταϊκούρας για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ που ανακοινώθηκε σήμερα από τον Πρωθυπουργό, απαντώντας και στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

Όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, η μείωση του ΕΝΦΙΑ αφορά 5,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

«Η μείωση του ΕΝΦΙΑ μόνο φέτος είναι 3,5 εκατ. Συνολικά αφορά 8,5 εκατομμύρια ευρώ», εξήγησε σχετικά κι έδωσε παραδείγματα όπου μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ, καθώς αυξάνεται η αντικειμενική αξία.

Έδωσε μάλιστα τα εξής παραδείγματα:

Πρώτο παράδειγμα: Διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή, 1ου ορόφου, 300 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης, 1.250 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 1.217,40 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 1.027 ευρώ, μειωμένος κατά 15,64%.

Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 1.027 ευρώ, μειωμένος κατά 15,64%. Δεύτερο παράδειγμα: Διαμέρισμα στη Σαντορίνη, 1ου ορόφου, 100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 4.950 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 1.744 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης ανέρχεται στα 5.050 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 1.991,75 ευρώ, αυξημένος κατά 14,21%.

Το 2022 η τιμή ζώνης ανέρχεται στα 5.050 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 1.991,75 ευρώ, αυξημένος κατά 14,21%. Τρίτο παράδειγμα: Διαμέρισμα στη Μύκονο, 1ου ορόφου, 250 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 4.900 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 10.206 ευρώ.Το 2022, με την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα 5.900 ευρώ, θα πληρώσει φόρο 11.891,24 ευρώ, αυξημένος κατά 16,51%.'

Πρώτο παράδειγμα: Διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη, 1ου ορόφου, 100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης, 1.200 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 310,80 ευρώ.Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 235,20 ευρώ, μειωμένος κατά 24,32%.

Δεύτερο παράδειγμα: Διαμέρισμα στην Πετρούπολη, 1ου ορόφου, 220 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.150 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 279,92 ευρώ.Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 198,45 ευρώ, μειωμένος κατά 29,05%.

Τρίτο παράδειγμα: Διαμέρισμα στο Λαύριο, 1ου ορόφου, 110 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 341,88 ευρώ.Το 2022 η τιμή ζώνης ανέρχεται στα 1.300 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 258,72 ευρώ, μειωμένος κατά 24,32%.

Τέταρτο παράδειγμα: Διαμέρισμα στον Πλατύ Γιαλό της Μυκόνου, 1ου ορόφου, 200 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 2.500 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 1.828 ευρώ.Το 2022, με την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα 3.250 ευρώ, ο φόρος που αναλογεί είναι 2.424 ευρώ, αυξημένος κατά 32,60%.

«Το 80% θα έχει μείωση και περίπου 6% θα έχει αυξημένο ΕΝΦΙΑ, κι αυτοί είναι όσοι στις ζώνες τους έχει αυξηθεί πολύ η αντικειμενική αξία ή έχει αυξηθεί ο πλούτος», συμπλήρωσε.

Απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης, ότι δεν υπάρχουν μέτρα στήριξης λόγω της κρίσης, είπε πως «τα χρήματα που περισσεύουν στην τσέπη του πολίτη, είναι βοήθεια. Βοηθάμε με μόνιμο τρόπο ένα παροδικό πρόβλημα».

Ερωτηθείς για το αν θα υπάρξουν άλλα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, είπε πως, «δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη παρέμβαση στο ρεύμα, όπου είχαμε το χαμηλότερο φόρο».

«Δεν καλύπτουμε όλη την αύξηση, αλλά ένα ποσοστό, κάνουμε ό,τι μπορούμε», είπε συμπληρωματικά.

Όσο για το αν θα υπάρξουν άλλα μέτρα στήριξης, αναφέρθηκε στη μείωση των φόρων των επιχειρήσεων το 2022, υπογραμμίζοντας την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και τις μειωμένες εισφορές, που ήδη εφαρμόζονται.

«Όποτε βρίσκουμε δημοσιονομικό χώρο, θα κάνουμε μειώσεις», είπε.

Σχετικά, τέλος, με το αν θα υπάρξουν περαιτέρω μέτρα για τις «πληγές» της υγειονομικής κρίσης και ιδιαίτερα για το αν θα υπάρξει άλλο κούρεμα για την επιστρεπτέα προκαταβολή, είπε πως «όλα εξαρτώνται από τη δυναμική της υγειονομικής κρίσης, αν γίνει χειρότερη η κατάσταση και συνεχιστεί, θα είμαστε πιο γενναιόδωροι, αλλά όσο επιστρέφουμε στην κανονικότητα, δεν αλλάζει κάτι στα δεδομένα».

