Δολοφονία Άλκη: ποιος είναι ο 23χρονος συλληφθείς (εικόνες)

Γνώριμος των Αρχών ο 23χρονος. Οι υποθέσεις στις οποίες είχε εμπλακεί και οι έρευνες για τους συνεργούς του.

Ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη, φέρεται να είναι σκληρός χούλιγκαν, οργανωμένος σε σύνδεσμο του ΠΑΟΚ και σεσημασμένος. Είναι γνωστός στις αρχές, καθώς το 2017 είχε εμπλακεί στα βίαια επεισόδια στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, είχε προσαχθεί, πάνω του είχε βρεθεί και μαχαίρι και σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία. Μάλιστα τον είχε συλλάβει και ο φωτογραφικός φακός, να κρατά το μαχαίρι, πάνω στη γέφυρα, όπου έγιναν τα επεισόδια, πριν από τον τελικό του Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ.

Ο ίδιος μάλιστα, σύμφωνα με τον Αλέξη Κούγια, είχε εμπλακεί σε άλλη αιματηρή επίθεση σε μικρή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας του Άλκη το 2019, σε μία υπόθεση που ακόμα δεν εκδικαστεί.

Ένας από τους δύο τραυματίες, φίλους του Άλκη, ήταν που αναγνώρισε τον 23χρονο, ο οποίος προσήχθη εχθές στο βράδυ στην ασφάλεια μαζί με άλλα δύο άτομα και σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πως ήταν ο οδηγός ενός από τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην δολοφονική επίθεση, μάλιστα ένας 18χρονος που ήταν στην παρέα των παιδιών, φέρεται να τον αναγνώρισε.



Στο όχημα του μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και κηλίδες αίματος οι οποίες εξετάζονται, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια, εξετάζεται και το μαχαίρι με την κυρτή λάμα που μοιάζει με μικρό δρεπάνι προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εντοπίζονται τα αποτυπώματα του 23χρονου.

Δύο άτομα που ήταν μέσα στο λευκό όχημα που φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο να είναι να βρίσκεται πίσω από τα οχήματα των δραστών ήταν νεαροί οι οποίοι είδαν την εν ψυχρώ δολοφονία και μόνοι τους πήγαν στην ασφάλεια προκειμένου να καταθέσουν και να δώσουν πληροφορίες στις αρχές.

Ο ίδιος πάντως σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 για αρκετές ώρες φέρεται να κρατούσε σκληρή στάση και δεν έλεγε κουβέντα στους αστυνομικούς, ζητούσε μόνο επίμονα το δικηγόρο του.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις έρευνες για τον εντοπισμό και των άλλων εμπλεκομένων στην επίθεση οι αρχές φαίνεται πως έχουν ταυτοποιήσει τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα και δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να έχουμε και νέες συλλήψεις.

Μιλώντας πάντως, στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο συνήγορος της οικογένειας του Άλκη, Αλέξης Κούγιας, είπε πως πρόκειται για συμμορία που χρησιμοποιεί ως προκάληψη την ομάδα του ΠΑΟΚ, ενώ στην πραγματικότητα εμπορεύονται ναρκωτικά και πωλούν προστασία σε μαγαζιά της πόλης. Σε κάθε περίπτωση, ανέφερε ο δικηγόρος, τους συγκεκριμένους φοβούνται και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.

