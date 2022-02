Αθλητικά

Βόλος - Ιωνικός: “Χρυσός” βαθμός για τους Νικαιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με βαθμό που, προϊόντος του πρωταθλήματος, ενδέχεται να αποδειχθεί χρυσός έφυγε ο Ιωνικός από το Πανθεσσαλικό στάδιο απέναντι στον Βόλο, για την 21η αγωνιστική.

Με βαθμό που, προϊόντος του πρωταθλήματος, ενδέχεται να αποδειχθεί χρυσός έφυγε ο Ιωνικός από το Πανθεσσαλικό στάδιο απέναντι στον Βόλο, για την 21η αγωνιστική.

Η πειραϊκή ομάδα απέσπασε ισοπαλία 1-1 από το συγκρότημα της Μαγνησίας, με την ιστορία να επαναλαμβάνεται καθώς η αντίστοιχη αναμέτρηση του πρώτου γύρου, στη Νεάπολη, είχε λήξει ισόπαλη με το ίδιο σκορ.

Ο Ιωνικός έφτασε στους 18 βαθμούς και βρίσκεται στο +8 από τη 13η θέση και τον Ατρόμητο, που έχει δύο αγώνες λιγότερους, ενώ οι Θεσσαλοί αισθάνονται πολύ πιο άνετοι στην ασφάλεια των 25 πόντων τους.

Στο πρώτο ημίχρονο ο ρυθμός ήταν πολύ καλός, με εκατέρωθεν ευκαιρίες. Ο Ιωνικός ήταν πιο επικίνδυνος στα πρώτα 25 λεπτά και απείλησε άμεσα στο 11ο με έναν «κεραυνό» του Μάντζη, που τράνταξε το δοκάρι του Παπαδόπουλου. Ο κίπερ του Βόλου επενέβη εντυπωσιακά στο 22΄ σε πλασέ του Λένις από το ύψος της περιοχής αποκρούοντας σε κόρνερ.

Από την πλευρά τους οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 37΄, όταν από κάθετη του Μπαρτόλο στον Ορόζ εκείνος σούταρε και ανάγκασε τον Χουτεσιώτη σε δύσκολη απόκρουση. Τρία λεπτά αργότερα όμως οι Θεσσαλοί άνοιξαν το σκορ, με τον Μπαρτόλο να κάνει την κούρσα από αριστερά, και να γυρίζει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι, όπου αυτή τη φορά ο Ορόζ ευστόχησε για το 1-0.

Στην επανάληψη ο ρυθμός έπεσε, εις βάρος της ποιότητας και κατ΄ επέκταση του θεάματος. Παρόλα ταύτα η πειραϊκή ομάδα κατόρθωσε να ισοφαρίσει στο 71ο λεπτό, σε μια φάση που δεν προμήνυε επικίνδυνη εξέλιξη.

Στο σημείο εκείνο γκολκίπερ Παπαδόπουλος έκανε κακή έξοδο, έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο καραδοκών Μάντζης πέτυχε ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του. Ο Ιωνικός ήταν πάντως και τυχερός, αφού στο 85΄ ένα τρομερά δυνατό σουτ του Μπαριέντος από τα δεξιά της περιοχής τράνταξε το αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτη.

Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα παραλίγο να «κλέψουν» το παιχνίδι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά ο Παπαδόπουλος «εξιλεώθηκε» για το λάθος του στη φάση της ισοφάρισης αποκρούοντας το κοντινό πλσέ του Μάντζη, μετά την μπαλιά του Κιάκου στην πλάτη της άμυνας.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σπύρος Ζαμπαλάς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Γκουλέν - Πλατέλλας, Βαλεριάνος

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Παπαδόπουλος, Άλχο, Ρίνερ (90΄ Νίνης), Γκουλέν, Φεράρι, Τσοκάνης, Μπαριέντος, Ρεγκατέν (78΄ Κορέα), Ορόζ (70΄ Σοάρες), Φερνάντες, Μπαρτόλο (79΄ Ροσέρο).

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Μύγας (56΄ Ματσούκας), Σάντσες, Ντάλσιο, Πλατέλλας (85΄ Ρομαό), Κάνιας, Λένις (90΄+3 Μάναλης), Άοσμαν (86΄ Κιάκος), Μάντζης (90΄+3 Βαφέας).

Ειδήσεις σήμερα:

Ευαγγελισμός: Ασθενής απειλεί να πέσει στο κενό

Δολοφονία Άλκη: ποιος είναι ο 23χρονος συλληφθείς (εικόνες)

Υπόθεση βιασμού – Γεωργία: Επανεξέταση στις τοξικολογικές θα ζητήσει ο τεχνικός σύμβουλος