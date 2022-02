Οικονομία

Ουκρανία: Πούτιν – Τζόνσον συμφώνησαν σε διάλογο για ειρηνική λύση

Οι συνομιλία των δύο αρχηγών για την Ουκρανία και το σχόλιο της βρετανικής πλευράς μετά την επικοινωνία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον συζήτησαν για την Ουκρανία και το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας που ζητεί η Μόσχα από το ΝΑΤΟ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα σήμερα, αναφέρει το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν τόνισε στον Τζόνσον ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο να ανταποκριθεί επαρκώς στις θεμιτές ανησυχίες της Ρωσίας για την ασφάλεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Κρεμλίνου. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η Ουκρανία υπονομεύει τις συμφωνίες του Μινσκ.

Από την πλευρά της Ντάουνινγκ Στριτ έγινε γνωστό ότι Πούτιν και Τζόνσον συμφώνησαν στην ανάγκη συνέχισης του διαλόγου για την εξεύρεση «ειρηνικής λύσης» στην ουκρανική κρίση. Ο Μπόρις Τζόνσον είπε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι μία ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα ήταν ένας «τραγικά εσφαλμένος υπολογισμός», σύμφωνα με εκπρόσωπο του βρετανού πρωθυπουργού.

«Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για την τρέχουσα εχθρική δραστηριότητα της Ρωσίας στα σύνορα με την Ουκρανία», συμπλήρωσε. «Τόνισε την ανάγκη να βρεθεί ένας δρόμος προς τα εμπρός που θα σέβεται τόσο την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας όσο και το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω εισβολή της Ρωσίας σε ουκρανικό έδαφος θα ήταν ένας τραγικά εσφαλμένος υπολογισμός», αναφέρει η δήλωση του εκπροσώπου του Μπόρις Τζόνσον.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τζόνσον, «οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η κλιμάκωση (της έντασης) δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας, καθώς και την ανάγκη να συμπεριληφθεί η Ουκρανία στις συνομιλίες».

