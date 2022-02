Σεισμός στην Κύπρο

Ισχυρή σεισμική δόνηση στην Κύπρο. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κύπρο λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 58 χιλιόμετρα δυτικά της Πάφου.

