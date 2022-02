Αθλητικά

Απόλλων Σμύρνης – ΠΑΟΚ: Αγχωτική νίκη για τους Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε αρκετά, αλλά πήρε τελικά τη νίκη επί του Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη, μειώνοντας τη διαφορά του από την κορυφή.

Ο ΠΑΟΚ δεν είχε περιθώριο γι΄ άλλο αποτέλεσμα εκτός της νίκης στη Ριζούπολη, αν δεν ήθελε να δει τον Ολυμπιακό να αυξάνει τη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Την πήρε λοιπόν με 2-0 απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής και διατήρησε τη διαφορά από τους «ερυθρόλευκους στους 9 βαθμούς, στην επιστροφή του Τζαλούκα Φέστα στον πάγκο της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» ένα μήνα μετά την... απόλυσή του.

Οι Θεσσαλονικείς ήταν πολύ ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο σκόραραν με τον Μουργκ στο 31΄, μετά από αμυντική αδράνεια των γηπεδούχων. Πριν το 0-1 ο «Δικέφαλος» είχε χάσει σημαντικές ευκαιρίες, με κεφαλιά του Βιεϊρίνια στο 3΄ (μπλόκαρε ο Βέρχουλστ), ελάχιστα άουτ σουτ του Κούρτιτς στο 6΄, εξ επαφής (!) προσπάθεια του Βιεϊρίνια στο 17΄ και ανάλογη φάση με τον Άκπομ στο 18΄!

Ο Απόλλωνας φάνηκε μετά το 35ο λεπτό, όταν έγινε απειλητικός σε δύο περιπτώσεις αλλά ο Πασχαλάκης βρέθηκε σε ετοιμότητα. Στο 36΄ και σε αντεπίθεση ο Γιαννιώτας πέρασε τον Ίγνκασον και σούταρε από τα όρια της περιοχής για να μπλοκάρει σε δύο χρόνους ο διεθνής τερματοφύλακας, ενώ στο 43΄ ένα πολύ δυνατό σουτ του Γιακιμόφσκι απέκρουσε σε κόρνερ ο πορτιέρε των Θεσσαλονικέων, που μπλόκαρε και την κεφαλιά του Παμλίδη δευτερόλεπτα αργότερα.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν πολύ ανοιχτό, με τους «κυανόλευκους» να κυνηγούν την ισοφάριση και τον ΠΑΟΚ το «κλείδωμα» της νίκης με ένα δεύτερο τέρμα. Ένα σουτ του πολύ δραστήριου Βιεϊρίνια έφυγε μόλις άουτ (58΄), προσπάθεια του Τσιλούλη μάζεψε με διπλή προσπάθεια ο Πασχαλάκης (61΄)

Στο 79΄ και σε φάουλ του Γιακιμόφσκι ο Πασχαλάκης έκανε κακή έξοδο, δεν την εκμεταλλεύθηκαν οι γηπεδούχοι και στην αντεπίθεση ο Ζίβκοβιτς δεν κατάφερε να νικήσει τον Βέρχουλστ. Στο 87΄ ο Τσιλούλης «καταδίκασε» την ομάδα του όταν σε σέντρα-ασίστ του Μαρτίνες δεν κατάφερε να σκοράρει εξ επαφής, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα άουτ και ο Απόλλωνας το πλήρωσε στο 87΄.

Σε γλίστρημα του Βέρχουλστ ο Σίντνεϊ έπεσε στην περιοχή, ο Σιδηρόπουλος είδε και το VAR κι έδειξε την άσπρη βούλα, με τον Κούρτιτς να ευστοχεί από την... αγαπημένη θέση στο 90΄+2 του και να σφραγίζει τη νίκη του «Δικέφαλου» διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τάσος Σιδηρόπουλος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Φατιόν, Λισγάρας, Κάστρο - Άκπομ, Ίνγκασον

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τζανλούκα Φέστα): Βέρχουλστ, Ντεντάκης, Λισγάρας, Γιακιμόφσκι, Τουτουαρίμα (87΄ Λα Πάρα), Φατιόν, Κάστρο, Μπαξεβανίδης (72΄ Μαρτίνες), Παμλίδης (72΄ Παπαγεωργίου), Γιαννιώτας (59΄ Τσιλούλης), Σίγκνεβιτς (59΄ Ιωαννίδης).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Σάστρε, Ίνγκασον, Μιχαηλίδης, Σίντκλεϊ, Τσιγγάρας (90΄+4 Σοάρες), Κούρτιτς, Ζίβκοβιτς, Μουργκ (73΄ Σβαμπ), Βιεϊρίνια (64΄ Τέιλορ), Άκπομ (73΄ Τσόλακ).

