Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός: Πικρή ήττα για του “ερυθρόλευκους”

Τέταρτη σερί ήττα για τον Ολυμπιακό που «κλώτσησε» μεγάλη ευκαιρία να γίνει η πρώτη ομάδα που αλώνει το Wizink Center φέτος στη Euroleague.

Μία τεράστια ευκαιρία που δημιούργησε ο ίδιος στο α΄ μέρος, προσπερνώντας με +16, απώλεσε ο Ολυμπιακός: να γίνει δηλαδή η πρώτη ομάδα που αλώνει το Wizink Center φέτος στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά από ένα εξαιρετικό αμυντικά α΄ μέρος, ηττήθηκαν, με 75-67, από την πρωτοπόρο Ρεάλ (19-3), στη Μαδρίτη, για την 24η αγωνιστική. Τα χαμένα επιθετικά ριμπάουντ, η καθυστερημένη... επιστροφή του Μουσταφά Φαλ στο παρκέ που χρεώθηκε νωρίς με 3 φάουλ και τα μεγάλα σουτ των παικτών του Λάσο (Ρούντι Φερνάντεθ και Σέρχιο Γιουλ) στο τέλος υποχρέωσαν σε μία τέταρτη διαδοχική ήττα την ομάδα του Πειραιά (12-9).

Ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 16 πόντους με 2/3 τρίποντα και μάζεψε 6 ριμπάουντ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε 13 πόντους με 1/5 τρίποντα, ενώ 12 πόντους με 1/5 τρίποντα σημείωσε ο Κώστας Σλούκας (τους 10 μέχρι τα πρώτα λεπτά της 2ης περιόδου) μοιράζοντας και 6 ασίστ. Ο Κώστας Παπανικολάου μάζεψε 7 ριμπάουντ, ενώ δεν πάτησε παρκέ ο Γιώργος Πρίντεζης. Χωρίς Λαρεντζάκη και Εϊσι ταξίδεψε στη Μαδρίτη ο Ολυμπιακός που απόψε αναχωρεί για τη Βιτόρια ενόψει του ματς με την Μπασκόνια την Παρασκευή (4/2)

Ο Τομά Ερτέλ με 20 πόντους και 3/7 τρίποντα ήταν ο παίκτης που επιθετικά έκανε τη ζημιά στον Ολυμπιακό, ενώ από 11 πόντους και 9 ριμπάουντ είχαν συγκομιδή οι ψηλοί της Ρεάλ Μαδρίτης, Ταβάρες και Γιαμπουσέλε. Χωρίς τους Γκάμπριελ Ντεκ, Τζεφ Τέιλορ, Άνταμ Χάνγκα και Χουάν Νούνιεθ αγωνίστηκε η Ρεάλ. Δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Τόμπκινς.

Τα δεκάλεπτα: 10-15, 24-38, 50-51, 75-67

Ο Μπαρτζώκας επέμεινε στην κλασική πεντάδα, με τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ, ενώ ο Λάσο παρέταξε τους Αμπάλδε, Γιαμπουσέλε, Ταβάρες, Ερτέλ και Κοζέρ.

Η αστοχία ήταν το βασικό χαρακτηριστικό και για τις δύο ομάδες στα πρώτα λεπτά. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 4 άστοχα τρίποντα, ενώ και στη ρακέτα δεν ήταν αποτελεσματικός μπροστά στον Ταβάρες, αλλά στην άμυνα τα πήγαινε καλύτερα κάνοντας γρήγορα τρία κλεψίματα. Η ομάδα του Πειραιά κράτησε στους 10 πόντους τη «βασίλισσα» στο πρώτο δεκάλεπτο, εκ των οποίων τους 6 πέτυχε ο Τομά Ερτέλ έξω από τα 6.75. Οι Βεζένκοφ και Ουόκαπ είχαν... υπογράψει το 10-13, για να ακολουθήσει τρίποντο του Λιβιό Ζαν-Σαρλ και καλάθι του Σλούκα, για το 10-15 στο τέλος της 1ης περιόδου.

Οι παίκτες του Μπαρτζώκα είχαν καταφέρει ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο να αποτρέψουν ένα up tempo, στο οποίο αρέσκεται η Ρεάλ και αυτό συνέχισαν και μέχρι το ημίχρονο. Έστω κι αν οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 13-15 (τρίποντο Γιαμπουσέλε) και 15-17 με 2/2 βολές του Ουίλιαμς-Γκος, η «ερυθρόλευκη» απάντησε ήταν ένα σερί 7-0, για το 15-24. Τους πέντε από τους επτά πόντους πέτυχε ο Κώστας Σλούκας. Με κεκτημένη ταχύτητα από την μεγάλη εμφάνισή του και την ανατροπή με την ΑΕΚ, ο γκαρντ του Ολυμπιακού έφτασε γρήγορα τους 10 πόντους, γράφοντας το 18-27 έξω από τα 6.75, μία απάντηση στο τρίποντο του Ρούντι Φερνάντεθ που είχε προηγηθεί. Η Ρεάλ τα «έσπαγε» έξω από τα 6.75, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» εξαντλούσαν τον χρόνο στις δικές τους επιθέσεις, με υπομονή και καλή κυκλοφορία της μπάλας, με σωστές επιλογές. Με τρίποντο του Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός ξέφυγε με +10 (20-30) και δεν δέχτηκε πόντο μέχρι να αγγίξει και το +16 (20-36) δια χειρός Μουσταφά Φαλ. Ο ψηλός της Ρεάλ, Βενσάν Πουαριέ μείωσε σε 22-36, ο Βεζένκοφ με μία βολή διαμόρφωσε το 22-37 και ο Πάμπλο Λάσο δέχτηκε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία στους διαιτητές. Ο ΜακΚίσικ ευστόχησε στη μία βολή (22-38) για να κάνει το 24-38 ο Ερτέλ, το οποίο ήταν και το σκορ του α΄ μέρους, αφού αποδείχτηκαν άστοχοι οι Σλούκας και Γιαμπουσέλε.

Αποφασισμένη για αντεπίθεση μπήκε στο παρκέ η Ρεάλ Μαδρίτης μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου και η αλήθεια είναι πως ο Ταβάρες έκανε... δύσκολη τη ζωή του Φαλ. Ο ψηλός του Ολυμπιακού χρεώθηκε με 3ο φάουλ και κάθισε στον πάγκο. Με τον Τομά Ερτέλ να φτάνει τους 11 πόντους, η ισπανική ομάδα μείωσε σε 29-40, αλλά ο Ντόρσεϊ πέτυχε το πρώτο του τρίποντο για το 29-43. Ο Γάλλος πόιντ γκαρντ των γηπεδούχων, Ερτέλ, αύξησε σε 15 τους πόντους του και μείωσε τη διαφορά στο -8, 37-45. Οι παίκτες του Λάσο έβγαλαν σκληράδα, είχαν βρει πλέον το... χέρι τους στο περιφερειακό σουτ και η Ρεάλ απείλησε και από το -3 (44-47) με μεγάλα σουτ από Γιουλ και Ερτέλ. Ο Ντόρσεϊ πέτυχε όλους τους πόντους των «ερυθρόκευκων» μέχρι το 46-51, για να ρίξει στους 2 πόντους τη διαφορά το τρίποντο του Ουίλιαμς-Γκος (49-51). Ο Χασάν Μάρτιν έκανε 3ο φάουλ, με τον Μπαρτζάκα να περνά τον Ζαν-Σαρλ στο παρκέ και στο «5» απέναντι στον θηριώδη Ταβάρες. Ο Ουίλιαμς-Γκος έριξε στον πόντο με 1 βολή αμέσως μετά (50-51) τη διαφορά, σκορ 3ης περιόδου.

Χωρίς τους Φαλ ή Μάρτιν (είχαν από 3 φάουλ), αλλά με τον Ζαν-Σαρλ στο «5» και τους Σλούκα, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου και Βεζένκοφ μαζί στο παρκέ ξεκίνησε στην 4η περίοδο ο Ολυμπιακός. Κοζέρ και Γιαμπουσέλε έδωσαν προβάδισμα στην ομάδα τους, 55-51. Σερί 6-0 του Σάσα Βεζένκοφ επέτρεψε στην ομάδα του Πειραιά να ανακτήσει το προβάδισμα (55-57). Ταβάρες και Ρούντι Φερνάντεθ «έγραψαν» το 60-57.

Ο Μπαρτζώκας επανέφερε τους Ντόρσεϊ, Ουόκαπ και Φαλ αντί των Παπανικολάου, Σλούκα και Ζαν-Σαρλ αντίστοιχα και ο Ολυμπιακός πλησίασε στον πόντο, 62-61. Η απουσία του Φαλ είχε παίξει αδιαμφισβήτητα καθοριστικό ρόλο στο “come back” των Μαδριλένων. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ισοφάρισε σε 62-62 και απέμεναν 4:42΄΄ για το τέλος. Ακολούθησε τραυματισμός του Πουαριέ, ο οποίος έχασε ένα δόντι του και αποχώρησε με αίματα στο στόμα για τα αποδυτήρια, αλλά και με τεχνική ποινή για διαμαρτυρίες, μετά από αντιαθλητικό φάουλ του ΜακΚίσικ. Ντόρσεϊ και Γιαμπουσέλε ευστόχησαν σε μία και δύο βολές αντίστοιχα (64-63) και οι δύο ομάδες βρέθηκαν εκ νέου ισόπαλες (65-65) με τον Φαλ να απαντά μετά την εύστοχη βολή του Ερτέλ. Μία εντυπωσιακή συνεργασία Ερτέλ και Ταβάρες, με back door πάσα του πρώτου κατέληξε σε εντυπωσιακό κάρφωμα του δεύτερου (67-65). Όμως οι Σλούκας και Ουόκαπ αστόχησαν σε δίποντο και τρίποντο και στα 47΄΄ ο Ρούντι Φερνάντεθ με τρίποντο έστειλε τη διαφορά στο +5 (70-65) για τη Ρεάλ. Άστοχος ήταν και ο Ντόρσεϊ σε τρίποντο, με τον Σέρχιο Γιουλ να «γράφει» τον επίλογο έξω από τα 6.75 (73-65), με εναπομείναντα χρόνο 8΄΄.

Διαιτητές: Μεχντί (Γαλλία), Παστούσιακ (Πολωνία), Σαούλιους (Λιθουανία)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Πάμπλο Λάσο): Ουίλιαμς-Γκος 6 (1), Κοζέρ 5 (1), Ράντολφ 1, Ερτέλ 20 (3), Φερνάντεθ 8 (2), Αμπάλντε 2, Πουαριέ 3, Ταβάρες 11, Γιουλ 8 (2), Γιαμπουσέλε 11

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6, Ντόρσεϊ 13 (1), Φαλ 8, Σλούκας 12 (1), Μάρτιν 4, Βεζένκοφ 16 (2), Παπανικολάου, Ζαν-Σαρλ 5 (1), ΜακΚίσικ 3

