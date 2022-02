Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: “Σφίγγα” ο 23χρονος

Τι λέει στις Αρχές ο κρατούμενος για τη δολοφονία του 19χρονου. Πώς συνελήφθη και πού βρίσκονται οι έρευνες για τους συνεργούς του. Το παρελθόν του.

Αμίλητος ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του Άλκη στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη, κρατείται τις τελευταίες 13 ώρες από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο νεαρός συνελήφθη στο σπίτι του, στο Πανόραμα και το μόνο που έχει πει είναι η ερώτηση «γιατί με κρατάτε», ενώ ζητεί συνέχεια το δικηγόρο του.

Ο νεαρός, ωστόσο, δεν είναι άγνωστος στις Αρχές, καθώς εκκρεμεί σε βάρος του δίκη για ανάλογα επεισόδια, σε απόσταση «αναπνοής» από το σημείο δολοφονίας του 19χρονου. Πρόκειται για επίθεση που είχε γίνει το 2019.

Δύο χρόνια νωρίτερα, το 2017 ήταν μεταξύ αυτών που είχαν προκαλέσει τα σοβαρά αιματηρά επεισόδια πριν από τον τελικό Κυπέλλου μεταξύ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, στο Πανθεσσαλικό.

Ο 23χρονος πρόκειται να οδηγηθεί σήμερα στις 9 στον Εισαγγελέα, ενώ την ίδια ώρα αναζητούνται οι συνεργοί του στη δολοφονική επίθεση σε βάρος του 19χρονου Άλκη.

Σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας του Άλκη, Αλέξη Κούγια, ο οποίος μίλησε στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, οι συνεργοί στο έγκλημα θα κατηγορηθούν ως συνεργοί στην ανθρωποκτονία καθώς υπήρχαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο νεαρός Άλκης κηδεύτηκε χθες στη Βέροια, σε βαρύτατο κλίμα. Το μήνυμα του πατέρα του ήταν που συγκλόνισε, ενώ όλες οι ομάδες πένθησαν για τον Άλκη στέλνοντας κατά τους αγώνες της χθεσινής εμβόλιμης αγωνιστικής τα μηνύματά τους κατά της βίας στα γήπεδα.

