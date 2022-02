Life

“The 2night Show” – Ηλίας Φιλίππου: Τα τραγούδια στα τραπεζομάντηλα και οι μεγάλες συνεργασίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο στιχουργός που έχει μπει στο ρεκόρ Guinness καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το βράδυ της Τετάρτης ο στιχουργός, Ηλίας Φιλίππου, ο οποίος μίλησε για τις συνεργασίες που είχε στην καριέρα του, με τεράστια ονόματα, μεταξύ των οποίων και ο Μάνος Χατζηδάκις, αλλά και για το ρεκόρ Guinness που κατέκτησε.

Ο πολυγραφότατος στιχουργός μοιράστηκε ιστορίες των τραγουδιών του, ενώ δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στο έτερον του ήμισύ του, τον Κυριάκο Παπαδόπουλο.

«Είμαι ο πολυγραφότερος στιχουργός που υπάρχει στην Ευρώπη. Είναι περίπου 4.600 τραγούδια, δισκογραφημένα, είπε και περιγράφοντας την αρχή της καριέρας και της ζωής του, σημείωσε πως, «το ’75-76 ξεκίνησα να γράφω, ήμουν μαθητής Γ’ γυμνασίου. Από 9-10 χρονών ξεκίνησα να γράφω, κόβοντας τα χαρτοτραπεζομάντηλα. Αν δεν είχα στυλό, έπαιρνα το σπίρτο. Ο πρώτος που έδωσα στίχους ήταν ένας φίλος, ο Τάκης Γαλάτης, μαέστρος του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, που έμενε στη γειτονιά».

«Ο Άκης Πάνου, που τον υπεραγαπούσα είχε πει ότι οι δημιουργοί φτιάχνουν ένα οικοδόμημα και ο καλλιτέχνης είναι πάνω στον όροφο και φωνάζει από το μπαλκόνι ελάτε να δείτε τι ωραία διαμερίσματα έχουμε», ανέφερε για τον μεγάλο συνθέτη.

Όσο για το πώς γράφει περιέγραψε πως, «το “Φεύγοντας” το έγραψα μέχρι να ανάψει ένα φανάρι. Ήταν το πιο γρήγορο τραγούδι που έγραψα. Καταλαβαίνω αν ένα τραγούδι θα κάνει επιτυχία. Όταν το ακούσω ξέρω και ποιος τραγουδιστής θα το πει», αποκάλυψε και συνέχισε: «Το “Φεύγοντας” το είχα δείξει στον Μάκη Χριστοδουλόπουλο και σε άλλους και δεν το ήθελαν. Οι καλλιτέχνες σε θέλουν δίπλα τους να είσαι ειλικρινής, αλλά όχι μαζί τους. Όταν το κάνεις γίνεσαι εχθρός. Μια αλήθεια είναι ότι “δεν κάνεις για να πεις αυτό το τραγούδι”».

«Ξένα τραγούδια δεν έχω γράψει ποτέ, μπήκα στη διαδικασία αλλά βγήκα. Υπάρχει Έλληνας τραγουδιστής που θα κάνει καριέρα στο εξωτερικό με ξένα τραγούδια; Τώρα υπάρχει η δυναμικότητα και ο τρόπος κάποιοι νέοι καλλιτέχνες που χειρίζονται καλά τη γλώσσα και υπάρχει και ο μηχανισμός», πρόσθεσε.

Δεν ήταν λίγοι οι καλλιτέχνες των οποίων έγραψε τα πρώτα τραγούδια, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Κουρκούλης, η Πέγκυ Ζήνα.

«Και ο Γιάννης Πλούταρχος ήταν από τα παιδιά που ξεκινήσαμε μαζί, είναι μεγάλος τραγουδιστής», συμπλήρωσε και σχολίασε πως «το ελληνικό τραγούδι έχει ανάγκη από ωραίες φωνές».

Δεν υπάρχει τραγουδιστής που δεν δέχτηκαν τραγούδια μου. «Υπάρχουν τραγουδιστές που δεν συνεργαστήκαμε λόγω συνθηκών. Ήμασταν σε άλλες εταιρίες, ή δεν πήραν τραγούδι μου κάποιοι, επειδή έκαναν δύσκολο ολοκληρωμένο με άλλων στιχουργό και το σεβάστηκα, όπως έγινε και το αντίθετο».

«Η ψυχική και η οικογενειακή ηρεμία είναι για μένα το βασικό συστατικό για να μπορώ να γράψω τραγούδια. Παίζει ρόλο να είσαι καλά μέσα στο σπίτι σου», αποκάλυψε ο Ηλίας Φιλίππου, ο οποίος δεν έχει εμπλακεί ποτέ με ουσίες. «Δεν θέλω να τις μάθω, δεν θέλω να τις ξέρω. Δεν καπνίζω, δεν πίνω. Αυτό είναι το υγιές. Αν πρόκειται να είμαστε κομμάτια και να πούμε ότι πετύχαμε να κάνουμε μια ωραία εκπομπή, δεν έχει ουσία», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Κρήτη: Τζάμι έπεσε από μπαλκόνι, τραυματίστηκε μία γυναίκα (εικόνες)

Δολοφονία Άλκη: “Σφίγγα” ο 23χρονος

Μείωση ΕΝΦΙΑ: Οι αλλαγές με παραδείγματα