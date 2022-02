Κοινωνία

Κακοκαιρία: Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται. Τα λιμάνια που «έκλεισαν» λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Προβλήματα σημειώνονται σήμερα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω ισχυρών βόρειων ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, που σύμφωνα με την ΕΜΥ φθάνουν στα πελάγη τα 8 και στο Αιγαίο τοπικά τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με σχετικά δελτίων των ακτοπλοϊκών εταιρειών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα εκτελεστούν τα πρωινά δρομολόγια για τις Κυκλάδες. Επίσης δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι της Ραφήνας για Κυκλάδες και του Λαυρίου για Κέα και Κύθνο.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει για σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για να ενημερώνονται για τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις που θα υπάρχουν στα δρομολόγια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

