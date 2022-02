Life

“The 2night Show”: Η Αναστασία και οι “Αμαρτίες” της

Η 18χρονη που έγινε viral μέσω του Tik Tok καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Το 18χρονη κορίτσι που έγινε viral με το τραγούδι που ανέβασε στο Tik Tok, η Αναστασία, ήταν καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2night Show” της Τετάρτης.

Η νεαρή τραγουδίστρια του κομματιού «Αμαρτίες», το οποίο «απογειώθηκε», περίμενε να ενηλικιωθεί για να βγάλει το πρώτο της τραγούδι.

«Ήρθα από τα Μέγαρα, το τραγούδι το ανέβασα γιατί είχα τρελάνει το αφεντικό μου στη δισκογραφική. Με άφησε να ανεβάσω 19 δευτερόλεπτα, μέσα σε 10 λεπτά έγινε το μπαμ και με πήρε και πήγα κατευθείαν για το βίντεο κλιπ», εξήγησε και συνέχισε:

«Το τραγούδι μου το έγραψαν και μου το είχαν δώσει μόλις μια εβδομάδα. Είμαι στη δισκογραφική από 17 χρονών και με κρατούσαν μέχρι να κλείσω τα 18 για να βγάλουμε τραγούδι. Περιμέναμε να ενηλικιωθώ γιατί δεν ξέρω τι γίνεται με τα πνευματικά δικαιώματα».

«Όταν ήμουν στη Γ’ Λυκείο δεν είχα κάτσει ποτέ να διαβάσω σοβαρά και είχα πολύ άγχος με το τι θα κάνω στη ζωή μου. Σκέφτηκα ότι όταν ένας άνθρωπος έχει κάτι καλλιτεχνικό μέσα του, δεν μπορεί να ακολουθήσει τίποτα άλλο γιατί θα νιώθει μισός. Είναι κάτι που αγαπώ η μουσική και το κάνω στο 100%», είπε για το σχολείο της.

Η κοπέλα μίλησε και για τις αγαπημένες της τραγουδίστριες αναφέροντας τη Γλυκερία «υπάρχουν τραγούδια που όταν τα τραγουδάω μου βουρκώνω», είπε σχετικά.

