Κόσμος

Ουκρανία: Στο Κίεβο ο Ερντογάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ως διαμεσολαβητής μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας μεταβαίνει ο Πρόεδρος της Τουρκίας στην «καυτή ζώνη».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μεταβαίνει σήμερα στο Κίεβο για να προσπαθήσει να μεσολαβήσει μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δύο συμμαχικών του χωρών, για την αποκλιμάκωση της μεταξύ τους κρίσης.

Ο Ενρτογάν πρόκειται να συνομιλήσει με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η χώρα του οποίου απειλείται από τους περίπου 100.000 Ρώσους στρατιώτες που έχουν συγκεντρωθεί κοντά στα σύνορά της.

Αν και βρίσκεται στη εξουσία εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, ο Ερντογάν αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο δυσκολίες στο εσωτερικό της χώρας του λόγω της έντονης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Τουρκία και ελπίζει να εκμεταλλευθεί το γεγονός ότι η χώρα του είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και τις καλές σχέσεις που διατηρεί με το Κίεβο, εμπορικό εταίρο της Άγκυρας, για να μεσολαβήσει στην κρίση και να βελτιώσει το προφίλ του.

“Ως μέλος του ΝΑΤΟ δεν επιθυμούμε έναν πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας που θα προμήνυε κακά για την περιοχή”, υπογράμμισε το Σαββατοκύριακο ο Τούρκος πρόεδρος, τασσόμενος υπέρ μιας “ειρηνικής λύσης” στην κρίση.

Ο Ερντογάν προσέφερε την προηγούμενη εβδομάδα τις υπηρεσίες του, προτείνοντας μια συνάντηση των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην Τουρκία, “προκειμένου να ανοίξουμε τον δρόμο για την επιστροφή στην ειρήνη”.

Μέχρι στιγμής ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ευχαριστήσει τον Ερντογάν για την πρότασή του, αλλά έχει προσθέσει ότι θα του απαντήσει “όταν το επιτρέψουν η πανδημία και η ατζέντα του”.

Τούρκος αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, επεσήμανε ότι ο Ερντογάν στη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κίεβο θα ζητήσει και από τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και πρόσθεσε ότι η Άγκυρα επιθυμεί να διατηρήσει τη συνεργασία της και με τις δύο “πολύ σημαντικές χώρες”.

Επισήμως ο Ερντογάν αναμένεται στο Κίεβο για να συμμετάσχει σε ένα οικονομικό φόρουμ, στη διάρκεια του οποίου πρόκειται να ανακοινώσει μαζί με τον Ζελένσκι μια σειρά συμφωνιών, ανάμεσά τους και μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Τουρκίας και Ουκρανίας έφτασαν τους ένδεκα πρώτους μήνες του 2021 τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αν και συνεργάζεται με τη Ρωσία σε θέματα άμυνας και ενέργειας, η Τουρκία έχει αντιταχθεί στις πολιτικές της Μόσχας στη Λιβύη και τη Συρία, όπως και στην προσάρτηση της Κριμαίας το 2014. Εξάλλου έχουν πουλήσει drones στην Ουκρανία, προκαλώντας την οργή της Ρωσίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος έχει ανάγκη να αναδείξει τον ρόλο του ως μεσολαβητή και για να ξεπεράσει τις εσωτερικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυβέρνησή του, αλλά και προκειμένου να αναθερμάνει τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ, καθώς η Τουρκία έχει περιθωριοποιηθεί στο ΝΑΤΟ μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400.

Όμως, σύμφωνα με αναλυτές, η Μόσχα δεν ενδιαφέρεται για την τουρκική μεσολάβηση, καθώς ο Πούτιν θέλει η Ουάσινγκτον να τον αντιμετωπίζει σαν ίσο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητέρα χτύπησε το δύο μηνών βρέφος της και τηλεφώνησε για βοήθεια

Κακοκαιρία - Κρήτη: Τζάμι έπεσε από μπαλκόνι, τραυματίστηκε μία γυναίκα (εικόνες)

Δολοφονία Άλκη - Θεοδωρικάκος: τέλος στο χουλιγκανισμό με τη βοήθεια ΠΑΕ και ΚΑΕ