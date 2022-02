Κοινωνία

Βιασμός - Φαρμακοποιός στο “Πρωινό”: η κοπέλα αγόρασε τους ουροσυλλέκτες (βίντεο)

Επιβεβαιώνει την 24χρονη Γεωργία και διαψεύδει την Αστυνομία ο φαρμακοποιός που μίλησε στον ΑΝΤ1. Τι αναφέρει τεχνικός σύμβουλος για επανάληψη των τοξικολογικών εξετάσεων.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο φαρμακοποιός από την Θεσσαλονίκη, ο οποίος πούλησε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στην 24χρονη Γεωργία Μπίκα δύο ουροσυλλέκτες.

Η κοπέλα επιμένει πως η ίδια αγόρασε τους ουροσυλλέκτες για να δώσει δείγμα για να γίνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν της είχαν χορηγηθεί ουσίες. Στον αντίποδα, η Αστυνομία, σε επίσημη ανακοίνωση της, ανέφερε πως χορηγήθηκαν από την Υπηρεσία στην 24χρονη δύο σφραγισμένοι ουροσυλλέκτες, οι οποίοι μάλιστα εξετάστηκαν και μακροσκοπικά από αστυνομικό, πριν δοθούν στην Γεωργία, ώστε να πιστοποιηθεί ότι όλα έγιναν όπως πρέπει και να μην υπάρχει κάτι διαβλητό στην όλη διαδικασία.

Η Γεωργία ενεχείρισε στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο την σχετική απόδειξη από το φαρμακείο, την οποία δημοσιοποίησε ο δημοσιογράφος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο φαρμακοποιός επιβεβαίωσε, εμμέσως πλην σαφώς, πως η Γεωργία αγόρασε μόνη τους ουροσυλλέκτες, διαψεύδοντας έτσι την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Συνομιλώντας με τον δημοσιογράφο Θάνο Βάγιο, ο φαρμακοποιός είπε πως «Μπήκε ένας άνθρωπος και πήρε δύο ουροσυλλέκτες… Ούτε την θυμάμαι… θυμάμαι μια κοπέλα που πήρε δύο ουροσυλλέκτες».

«Δεν την θυμάμαι καθόλου, γινόταν ένας χαμός την Πρωτοχρονιά εδώ στην εφημερία», σημείωσε ο φαρμακοποιός.

Από την πλευρά του, ο τεχνικός σύμβουλος της 24χρονης και ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης είπε στον Γιώργο Λιάγκα πως «θα ζητήσουμε να γίνει επανάληψη των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και να γίνει εξέταση μέσω τριχών της Γεωργίας», για να υπάρξουν τυχόν ευρήματα για ουσίες που της χορηγήθηκαν.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, συγγενής της 24χρονης υποστήριξε πως αρκετά πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος της δεν στάθηκαν στο πλευρό της Γεωργίας Μπίκα, λέγοντας μάλιστα ότι άκουσε πως η γιαγιά της κοπέλας υποστηρίζει πως με όσα κατήγγειλε την έχει κάνει ρεζίλι και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στο χωριό.

Ο συνδικαλιστής αστυνομικός Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» είπε πως «ούτε ουροσυλλέκτες υπάρχουν ούτε αιμοληψίες γίνονται ούτε τέτοια αρμοδιότητα υπάρχει. Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, η ιατροδικαστική υπηρεσία έδωσε την αρμοδιότητα και ζητήθηκαν δείγματα για να κρατηθούν στο ψυγείο του αστυνομικού τμήματος, για να μπορέσουν να αποσταλούν και να γίνουν οι έρευνες».

Προσέθεσε πως «έγινε μεγάλος ντόρος, γι’ αυτό και ερευνάται τώρα εάν πήγε η κοπέλα στο φαρμακείο ή αν πήγε κάποιο άλλο αστυνομικό όργανο και έδωσε 30 λεπτά του ευρώ και αγόρασε έναν ουροσυλλέκτη».

Για τις τοξικολογικές εξετάσεις και πως εντοπίζονται ξένες ουσίες στον οργανισμό, μίλησε την Πέμπτη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο ιατροδικαστής Σ. Τσαντίρης:

