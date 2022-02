Life

Κύκλωμα μαστροπείας: πιανίστα - συνοδός εξαπατά άνδρες (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι καταγγελίες για το κύκλωμα με την συμμετοχή γνωστής μουσικού. Πως “παγιδεύουν” τους πελάτες τους, ζητώντας μεγάλα ποσά για να μην αποκαλύψουν τις ερωτικές περιπτύξεις τους.

Αδιάκοπος μαίνεται ο σάλος και ο ορυμαγδός αποκαλύψεων για το κύκλωμα μαστροπείας, με την συμμετοχή γνωστής πιανίστα, που ως συνοδός πολυτελείας «αιχμαλώτιζε» θύματα της, αξιώνοντας μεγάλα ποσά για να μην αποκαλύψει σε συγγενικά τους πρόσωπα τις ερωτικές επαφές τους.

Όπως είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος, η πιανίστα με το όνομα «Αφροδίτη», ήταν περιζήτητη ανάμεσα στους πελάτες του κυκλώματος που μέσω ιστοσελίδας έκλειναν τα ραντεβού με τις συνοδούς:

Εν τω μεταξύ, μία νέα καταγγελία για το κύκλωμα μαστροπείας που δρούσε στα νότια προάστια και αποκόμιζε κέρδη 12 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο έφερε στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr. Η εν λόγω πιανίστα, σύμφωνα με την καταγγελία συνεχίζει την δράση της σε έναν πιο κλειστό κύκλο, με τον καταγγέλλοντα να αναφέρει «το χειρότερο όμως είναι ότι κινείται παραπλανητικά και εξαπατά πλήθος εύπορων ανδρών με είσπραξη μεγάλων ποσών. Πρόκειται για συστηματική απάτη. Δρα οργανωμένα, βάζοντας στο στόχαστρο οικογενειάρχες και προχωρά σε εκβιασμούς έναντι οικονομικού οφέλους. Είναι παράδειγμα επικίνδυνης γυναίκας, που τα μελλοντικά της θύματα παραμένουν ανυποψίαστα πίσω από το αγγελικό της πρόσωπο».

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα μαστροπείας στη χώρα, στο οποίο συμμετείχαν τουλάχιστον 45 γυναίκες. Πραγματοποιούσαν έως και 5 ραντεβού τη μέρα, με ελάχιστο κόστος αμοιβής 180 ευρώ την ώρα. Το 50% των εισπράξεων πήγαιναν στον αρχηγό του κυκλώματος, έναν πρώην φωτογράφο, ενώ 20 ευρώ έπαιρνε ο οδηγός που μετέφερε τις κοπέλες.

Εκείνες εισέπρατταν 90 ευρώ για κάθε ώρα παροχής ερωτικών υπηρεσιών στους πελάτες. Η δράση τους αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο του 2019 μετά την καταγγελία μιας μαθήτριας της Γ΄ Λυκείου, η οποία είχε πει στους αστυνομικούς ότι παρασύρθηκε από τον φωτογράφο- αρχηγό του κυκλώματος, που απαιτούσε από την ίδια να προσφέρει το κορμί της σε εύπορους πελάτες έναντι αδρής αμοιβής.

