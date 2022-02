Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πειραιάς: Δράση για τον εμβολιασμό αστέγων (βίντεο)

Δράση για την ενημέρωση και τον εμβολιασμό των αστέγων που διαμένουν στο λιμάνι του Πειραιά πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης ο ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τους Γιατρούς του Κόσμου και τον ΟΚΑΝΑ.

Η δράση έγινε 10 ημέρες μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα σταλεί κινητή μονάδα εμβολιασμού ώστε να ανοσοποιηθούν οι άστεγοι που δεν είχαν ακόμα εμβολιαστεί αλλά κι ότι θα μεριμνήσει προσωπικά ώστε όσοι διστάζουν να συναντηθούν με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα.

Ο καθηγητής Τσιόδρας, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεοκλής Ζαούτης, η Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργος Σταμάτης και ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ Θανάσης Θεοχάρης συνομίλησαν με στους άστεγους πολίτες για τα οφέλη και τη σημασία του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, απαντώντας παράλληλα σε ερωτήσεις τους για την ασφάλεια των εμβολίων.

Πέραν των εμβολιασμών που έγιναν, το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ παρείχε rapid test σε όποιον επιθυμούσε, ενώ ταυτόχρονα διανεμήθηκαν υπνόσακοι, κουβέρτες, χειμερινά ρούχα και τρόφιμα σε όλους.

Ο εμβολιασμός στον Πειραιά εντάσσεται σε ένα ευρύ πλέγμα πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η πολιτεία για την προστασία ευάλωτων ομάδων έναντι του κορονοϊού, με τη συστηματική συμβολή της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η δράση θα επαναληφθεί, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για διεύρυνση της εμβολιαστικής κάλυψης των πιο ευάλωτων.

