Life

“Άγριες Μέλισσες” - Σαββιδάκης στο “Πρωινό”: έδεναν δίπλα μου ασθενείς με κορονοϊό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η ηθοποιός για την πολυήμερη νοσηλεία του, καταγγέλλοντας ελλείψεις και σε φάρμακα. Τι αναφέρει για το θαύμα που έχει βιώσει, αλλά και την πρόταση να μετέχει ως “παπάς” σε αληθινή κηδεία!

Για την διατροφή του, χάρη στην οποία έχασε 12 κιλά σε 1,5 μήνα, αλλά και για την περιπέτεια του με τον κορονοϊό μίλησε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός Κωστής Σαββιδάκης, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Συνομιλώντας με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, ο Κωστής Σαββιδάκης ανέφερε «νόσησα από κορονοϊό και πέρασα πολύ δύσκολα, έμεινα 18 ημέρες στο νοσοκομείο. Θέλω να ευχαριστήσω τους νοσηλευτές που έκαναν ότι μπορούσαν δεδομένης και της έλλειψης προσωπικού. Έδεναν κάποιους ασθενείς για να μην πέσουν από το κρεβάτι και τραυματιστούν. Τους έδεναν γιατί είχαν σπασμούς από τον πυρετό και από την αρρώστια και δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, γιατί δεν υπήρχαν πολλοί νοσηλευτές».

«Από τα 14 μου βάζω ένσημα. Είμαι 53 ετών. Απαιτώ όταν πηγαίνω σε ένα νοσοκομείο να έχω ένα σιρόπι. Υπήρχαν ημέρες που δεν υπήρχε ούτε ένα σιρόπι για τον βήχα. Δεν μπορεί εγώ ως υπεύθυνος πολίτης να πληρώνω τους φόρους μου και όταν πηγαίνω στο νοσοκομείο να μην υπάρχει ένα σιρόπι», υποστήριξε ο ηθοποιός.

Μάλιστα, ο Κωστής Σαββιδάκης ανέφερε «έχω πρόβλημα στους πνεύμονες από την νοσηλεία μου και μετά, δεν λειτουργούν καλά. Έγινε μάλλον και κάποιο λάθος στην παροχή του οξυγόνου. Θα επανέλθουν αργότερα οι πνεύμονες μου», ενώ όπως είπε η περιπέτεια με την υγεία του του άφησε κυρίως ψυχολογικά έντονα σημάδια.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε ακόμη και σε ένα θαύμα που όπως λέει βίωσε πριν από 6 χρόνια, όταν «ο ιερέας των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό, έβαλε τον Σταυρό επάνω μου και κόλλησε ο Σταυρός σε συγκεκριμένο σημείο. Πήγα μέσα σε δύο ημέρες στον γιατρό και αμέσως μπήκα στο νοσοκομείο και έκανα εγχείρηση. Ήμουν πάντοτε θρήσκος, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου».

Ακόμη, ο «παπά – Γρηγόρης» αποκάλυψε πως «μου πρότειναν να πάω ως παπάς από τις «Άγριες Μέλισσες» σε αληθινή κηδεία, για να τραβήξουν και κάποιες φωτογραφίες. Στο πλαίσιο του χιούμορ προφανώς έγινε η πρόταση από το γραφείο τελετών, που θα έβαζε και την σχετική «υπηρεσία» στον τιμοκατάλογο της κηδείαςι».

Πάντως, όπως ανέφερε, «στον δρόμο μου ζητούν να κάνω εξομολογήσεις και γάμους, ακόμη και να βαφτίσω τα παιδιά τους».

Παρακολουθήστε όσα είπε ο Κωστής Σαββιδάκης στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Μητέρα Τζωρτζίνας στα 3 παιδιά της: Σας έχω θυμώσει που αφήσατε την αγκαλιά μου άδεια

Δολοφονία Άλκη: συγκλονίζουν συμμαθητές και καθηγητές του (βίντεο)

Μητέρα χτύπησε το δύο μηνών βρέφος της και τηλεφώνησε για βοήθεια