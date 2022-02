Life

Κορονοϊός - Δημουλίδου στο “Πρωινό”: μετά το εμβόλιο, νόσησα από λύκο (βίντεο)

Οι φωτογραφίες με τα σημάδια στα χέρια της, η περιγραφή της για τα συμπτώματα και η συσχέτιση που κάνει με την δεύτερη δόση του εμβολίου έναντι του κορονοϊού.

Η συγγραφέας Χρυσηίδα Δημουλίδου, που υποστηρίζει πως εμφάνισε Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο, αμέσως μετά από τον εμβολιασμό της έναντι του κορονοϊού, μίλησε την Πέμπτη στην εκπομπή «Το Πρωινό»

Όπως είπε η συγγραφέας στον Γιώργο Λιάγκα και στην Φαίη Σκορδά, «στις 12 Ιουνίου 2021 έκανα την δεύτερη δόση του εμβολίου. Την επόμενη ξύπνησα και ήταν σαν να «έχω χτυπήσει με τρένο». Την μεθεπόμενη ξύπνησα με σημάδια στα χέρια μου και επί έξι μήνες τώρα φεύγουν και έρχονται αυτά τα σημάδια».

Η κ. Δημουλίδου υποστήριξε πως «τον Ιούλιο άρχισε η ραγδαία πτώση μαλλιών, έβγαζα εξανθήματα στην μύτη και τις παρειές, μύριζα σαν κάτι καμένο να έχω επάνω μου, είχα μεγάλη κόπωση. Τρεις μήνες στην Μύκονο, όπου μένω τα καλοκαιρία, βγήκα 5-6 φορές, γιατί είχα φοβερή κόπωση και δεν μπορούσα να ανέβω από το πάρκινγκ στο σπίτι».

Συνεχίζοντας την περιγραφή της, η συγγραφέας είπε πως γιατρός στην Μύκονο της είπε πως πρόκειται για «ρήξη αιμοφόρων αγγείων» και λίγες ημέρες αργότερα, «επέστρεψα στην Αθήνα και άρχισε ο «Γολγοθάς» των εξετάσεων. Γιατροί 8 ειδικοτήτων διαπίστωσαν ότι είναι αυτοάνοσο και μιλάμε για Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο. Το συνδέω με τον εμβολιασμό μου, καθώς «ξύπνησε» αυτό αμέσως μετά από τον εμβολιασμό μου».

«Ζητήσαμε εξαίρεση από την τρίτη δόση του εμβολίου, δεν πρέπει να την κάνω, αλλά εδώ και έναν μήνα δεν μας έχουν απαντήσει από την Επιτροπή και εγώ είμαι εγκλωβισμένη και δεν μπορώ να πάω πουθενά, δεν μπορώ να κινηθώ, δεν μπορώ να δουλέψω», είπε η κ. Δημουλίδου, αναφέροντας πως ήδη έχει ενημερωθεί η φαρμακευτική εταιρεία που παράγει το εν λόγω εμβόλιο, καθώς και ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον της εταιρείας.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με όσα είπε η Χρυσηίδα Δημουλίδου στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

