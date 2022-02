Αθλητικά

Άρης: Το βίντεο για τον Άλκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ένα ασπρόμαυρο βίντεο με στιγμιότυπα από τον χθεσινό αγώνα με την ΑΕΚ και το προσκύνημα στο σημείο της δολοφονίας του Άλκη, ο Άρης στέλνει μήνυμα κατά της βίας.

«Για τον Άλκη…No more» τιτλοφορείται το βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ Άρης στο YouTube, τιμώντας τη μνήμη του 19χρονου που δολοφονήθηκε σε απόσταση αναπνοής από το «Κλεάνθης Βικελίδης» και στέλνοντας μήνυμα κατά της βίας.

Το βίντεο ξεκινά με το προσκύνημα της αποστολής του Άρη, με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Θοδωρή Καρυπίδη, στο σημείο της δολοφονίας του 19χρονου. Η ομάδα πήγε σύσσωμη πριν από το χθεσινό αγώνα με την ΑΕΚ, αφήνοντας κεριά και υψώνοντας τη φανέλα του Άλκη με το νούμερο 19.

Πριν από την έναρξη του αγώνα τόσο οι παίκτες του Άρη, όσο και της ΑΕΚ άφησαν από ένα λουλούδι και στεφάνια στο μνημείο που υπάρχει στο «Χαριλάου», ενώ κράτησαν κι ενός λεπτού σιγή για τον νέο που χάθηκε τόσο βίαια.

Και τα τρία γκολ του παιχνιδιού ήταν αφιερωμένα στον Άλκη, όπως και η νίκη του Άρη, με την ομάδα να αφιερώνει τη νίκη της στον 19χρονο, για τον οποίον ακούστηκαν συνθήματα από όλους τους οπαδούς.

Το βίντεο κλείνει με το σημείο της δολοφονίας του Άλκη, όπου φίλαθλοι του τραγουδούν συνθήματα, ενός γηπέδου στο οποίο δεν πρόλαβε να πάει.

Το βίντεο, όπως και οι εικόνες από όλους τους αγώνες της χθεσινής αγωνιστικής – με απόφαση της ΕΦΕ – είναι ασπρόμαυρο. Μαύρο παραμένει και το σήμα του Άρη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κύκλωμα μαστροπείας: πιανίστα - συνοδός εξαπατά άνδρες (βίντεο)

Μητέρα Τζωρτζίνας στα 3 παιδιά της: Σας έχω θυμώσει που αφήσατε την αγκαλιά μου άδεια

Δολοφονία Άλκη: συγκλονίζουν συμμαθητές και καθηγητές του (βίντεο)