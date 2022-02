Κοινωνία

Δίκη ψευτογιατρού: νέα διακοπή, λόγω ασθενείας

Τι συνέβη και διακόπηκε η δίκη του ψευτογιατρού που δικάζεται μεταξύ άλλων και για 12 ανθρωποκτονίες.

Τη διακοπή της δίκης του ψευτογιατρού αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Ο λόγος της διακοπής ήταν ασθένεια ενός εκ των δύο εισαγγελέων της έδρας. Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε πως η ακροαματική διαδικασία, θα συνεχιστεί στις 9 Φεβρουαρίου με τις καταθέσεις πραγματογνωμόνων.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δικάζεται μεταξύ άλλων και για 12 ανθρωποκτονίες καρκινοπαθών έφτασε στη δικαστική αίθουσα και μετά την εξέλιξη αυτή, μετέβη πίσω στις φυλακές Κορυδαλλού όπου και κρατείται.

