Κορονοϊός: Μητέρα πέθανε 15 ημέρες μετά τον γιο της

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση πως και η μητέρα του 41χρονου έφυγε από τη ζωή.

Ένα τραγικό περιστστικό συνέβη με τον θάνατο και της μητέρας του 41χρονου πατέρα τριών παιδιών που έφυγε από τη ζωή πριν από περίοπου 15 ημέρες.

Τόσο ο 41χρονος όσο και η 63χρονη μητέρα του άφησαν την τελευταία τους πνοή από επιπλοκές του κορονοϊού.

Πιο συγκεκριμένα, ο 41χρονος, πέθανε στις 17 Ιανουαρίου στη ΜΕΘ Covid του νοσοκομείου Καλαμάτας.

Στην ίδια Μονάδα νοσηλευόταν και η μητέρα του η οποία κατέληξε την Τρίτη σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

