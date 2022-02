Πολιτική

Στο σύστημα αναδοχής τα ασυνόδευτα ανήλικα

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε τη δημιουργία ομάδας εργασίας που θα ασχοληθεί με το ζήτημα της ένταξης των παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες.

Για τις δράσεις ένταξης των ασυνόδευτων ανηλίκων στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων μίλησε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, στην ενημέρωση της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Όπως τόνισε η υφυπουργός, «η ένταξη των ανήλικων ασυνόδευτων στο Εθνικό Σύστημα Αναδοχής και Υιοθεσίας είναι άλλο ένα απαραίτητο βήμα για την ολοκλήρωση της κοινωνικής ένταξης των παιδιών αυτών. Πρόκειται για ένα βήμα το οποίο σηματοδοτεί την πολιτική βούληση της Πολιτείας να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους όσοι επιλέγουν να ζήσουν και να ευημερήσουν στη χώρα μας».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ήδη από τον Απρίλιο του 2021, έχει δημιουργηθεί ομάδα εργασίας η οποία καθορίζει το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την πλήρη ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων στο Εθνικό Σύστημα Αναδοχής και Υιοθεσίας, όπως ορίζεται και λειτουργεί με βάση το εθνικό δίκαιο.

Έτσι, μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν πραγματοποιηθεί οι τρεις παρακάτω στόχοι:

I. Η καταγραφή όλων των ασυνόδευτων ανηλίκων κάτω από την ηλικία των 12 ετών στο μητρώο ανηλίκων του Εθνικού Συστήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας.

II. Η διεξαγωγή δύο κύκλων εκπαιδευτικών μαθημάτων στους επαγγελματίες που εργάζονται σε Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, έτσι ώστε τα εκπαιδευτικά μαθήματα στους υποψήφιους αναδόχους να είναι προσαρμοσμένα στις ειδικότερες ανάγκες των παιδιών αυτών.

III. Η εξειδικευμένη παρακολούθηση των ασυνόδευτων παιδιών που βρίσκονται ήδη σε σύνδεση με ανάδοχη οικογένεια.

Συνολικά, 80 ανήλικοι ασυνόδευτοι, που διαμένουν σε επτά δομές φιλοξενίας, έχουν ήδη ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα. Έτσι, σήμερα, το υπουργείο Εργασίας καταγράφει στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων 1.505 παιδιά που διαμένουν σε συνολικά 95 δομές παιδικής προστασίας.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Η προστασία όλων των παιδιών, που ζουν στη χώρα μας, χωρίς καμία εξαίρεση, αποτελεί για εμάς ζήτημα μείζονος σημασίας. Τα παιδιά αδυνατούν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και εξαρτώνται με απόλυτο τρόπο από τη διαμεσολάβηση των ενηλίκων. Γι’ αυτόν τον λόγο, η προστασία, η φροντίδα και ο σεβασμός προς τα παιδιά, είναι ο καθρέφτης του κοινωνικού μας κράτους, ο ακρογωνιαίος λίθος του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και της προάσπισης της συλλογικής μας αξιοπρέπειας».

