Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: “Καταπέλτης” ο εισαγγελέας κατά του 23χρονου

Ασκήθηκαν οι κατηγορίες κατά του 23χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του Άλκη.

Για από κοινού ανθρωποκτονία με δόλο, κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατηγορείται, σύμφωνα με την ποινική δίωξη που τού άσκησε ο εισαγγελέας πρωτοδικών, ο 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονική επίθεση τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο 19χρονος και τραυματίστηκαν δύο φίλοι του.

Εκτός από την παραπάνω κακουργηματική πράξη, ο εισαγγελικός λειτουργός τού απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος και μεταξύ αυτών για επίθεση και χρήση επικίνδυνων μέσων, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Αθλητικού Νόμου, όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ακολούθως παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί.

