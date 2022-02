Πολιτική

Οικονόμου: ανυπόστατοι και ψευδείς οι ισχυρισμοί Ερντογάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη δολοφονία του Άλκη, τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, την κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ και τις νέες απειλές Ερντογάν.

Με αναφορά στη δολοφονία του 'Αλκη στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. Κάνοντας λόγο για «ένα γεγονός που μας έχει συγκλονίσει όλους», εξέφρασε τη θλίψη της κυβέρνησης και τα συλλυπητήρια στους οικείους του και τόνισε ότι το τραγικό αυτό περιστατικό υπογραμμίζει το χρέος μας να συνεχίσουμε την προσπάθεια αντιμετώπισης της βίας στο χώρο του αθλητισμού αλλά και τη στενή παρακολούθηση και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση προχωρά γοργά και αποφασιστικά στην ανάπτυξη του σχεδίου συνολικής ευημερίας που έχει εκπονήσει. «Το οικονομικό πλεονέκτημα μετατρέπεται σε οριζόντιο κοινωνικό κεκτημένο», τόνισε.

Στάθηκε στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις έναντι των σοβαρών συνεπειών της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα ελάφρυνσης με βάση τα νέα δεδομένα μείωσης του ΕΝΦΙΑ.

Άφησε αιχμές για όσους αδυνατούν με την πολιτική τους πρόταση και παρουσία να δώσουν προοπτική στον Έλληνα πολίτη και είπε ότι είναι φυσικό να αντιδρούν απέναντι σε όλα αυτά με αμηχανία. Μια αμηχανία που όπως είπε εκφράστηκε και από τη μη ψήφιση του αναπτυξιακού νομοσχεδίου.

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στη συνέχεια στο πρόγραμμα «Κινούμαι ηλεκτρικά» επισημαίνοντας πως η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής τέμνονται. Προχώρησε σε αναλυτική αναφορά όσων προβλέπονται από το πρόγραμμα.

Μίλησε ακόμη για τη μείωση της ανεργίας τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση πορεύεται με γνώμονα το ότι η εργασία είναι βασικό θεμέλιο για την ανθρώπινη προκοπή» και ανέλυσε τα στοιχεία της Eurostat για το ότι η ανεργία στην Ελλάδα μειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 σε 12,7% από 17,3% που ήταν το καλοκαίρι του 2019 «κι αυτό δεν ήταν τυχαίο».

Υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια οι εργαζόμενοι στη χώρα μας ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια και απαρίθμησε μια σειρά από λόγους που οδήγησαν στην ενίσχυση της εργασίας ακόμη και μέσα σε συνθήκες πανδημίας με ειδική αναφορά στην προσέλκυση επενδύσεων.

«Ξεπεράσαμε τα 19.460.000 εμβολιασμούς και περισσότεροι από 7.770.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση κάτι που αντιστοιχεί σε ποσοστό 74% στον γενικό πληθυσμό και 83,8% στον ενήλικο πληθυσμό», είπε αναφερόμενος στην πορεία των εμβολιασμών.

Μίλησε επίσης για τις νέες εμβολιαστικές γραμμές που ανοίγουν και υπενθύμισε ότι από τις 7 Φεβρουαρίου θα πάψουν να ισχύουν τα πιστοποιητικά όσων δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση κι έχουν περάσει επτά μήνες μετά την ολοκλήρωση δυδοσικού εμβολιασμού ή τρεις μετά από μονοδοσικό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στο πολιτικό κλίμα μιλώντας για απόπειρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να προκαλέσει ακραία πόλωση και διχασμό.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών έχει ως εξής:

Για τη δολοφονία του 19χρονου 'Αλκη στη Θεσσαλονίκη

«Είναι ένα γεγονός που μας έχει συγκλονίσει όλους και εκ μέρους της κυβέρνησης θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη θλίψη μας για τη δολοφονία του 19χρονου 'Αλκη στη Θεσσαλονίκη και τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του. Η Ελληνική Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμου που εμπλέκεται στη δολοφονία, καθώς και για την επέκταση των ερευνών.

Το τραγικό αυτό περιστατικό υπογραμμίζει το χρέος μας να συνεχίσουμε την προσπάθεια αντιμετώπισης της βίας στο χώρο του αθλητισμού, αλλά και της στενής παρακολούθησης και αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας».

Το οικονομικό πλεονέκτημα μετατρέπεται σε οριζόντιο κοινωνικό κεκτημένο

Η κυβέρνηση προχωρά γοργά και αποφασιστικά στην ανάπτυξη του σχεδίου συνολικής ευημερίας που έχει εκπονήσει. Αντί για ύφεση και αύξηση φόρων, προχωράμε στη ανάπτυξη με μείωση των φόρων. Στην κατεύθυνση αυτή μειώνεται -για ακόμη μια φορά- σε μόνιμη βάση, ο ΕΝΦΙΑ. Το οικονομικό πλεονέκτημα που δημιουργείται με την πολιτική μας μετατρέπεται και με τον τρόπο σε οριζόντιο κοινωνικό κεκτημένο.

Όπως ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να στηρίξει έμπρακτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην πολιορκία που δέχονται από τη διεθνή ενεργειακή κρίση, αλλά και τις δευτερογενείς ανατιμήσεις που αυτή προκαλεί. Με την μεσοσταθμική μείωση κατά 22% το καλοκαίρι του 2019 μειώθηκε ο φόρος που πλήρωναν οι πολίτες. Τώρα προχωράμε σε νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 13%. Υπερκαλύπτουμε, έτσι, τη δέσμευσή μας για συνολική ελάφρυνση κατά 30% της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας. Και αυτό γιατί αποδίδει η οικονομική και αναπτυξιακή μας πολιτική.

Με το νέο πλαίσιο, 8 στους 10 συμπολίτες μας θα πληρώνουν ακόμα λιγότερο ΕΝΦΙΑ. Αρκετοί θα καταβάλουν το ίδιο ποσό, ενώ, μία μικρή μειοψηφία, περίπου 6%, θα δει μια μικρή επιβάρυνση. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ελάφρυνση 30% στον ΕΝΦΙΑ θα έχουν ακίνητα αξίας μέχρι 100.000 ευρώ, δηλαδή η μικρή και μεσαία ιδιοκτησία.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στη σταθερή στρατηγική μας για αποκλιμάκωση των φόρων και των εισφορών κάτι που συμβάλλει στην τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος όλων των νοικοκυριών. Μια πολιτική που θα συνεχίσει η Κυβέρνηση, με κοινωνική ευαισθησία, χωρίς όμως να υπερβαίνει και να διαταράσσει τα δημοσιονομικά όρια.

Όσοι αδυνατούν, με την πολιτική τους πρόταση και παρουσία, να δώσουν προοπτική στον Έλληνα πολίτη στον 21ο αιώνα είναι φυσικό να αντιδρούν απέναντι σε όλα αυτά με αμηχανία. Η αμηχανία αυτή εκφράστηκε χθες διπλά: Και με τις αντιδράσεις για την μείωση του ΕΝΦΙΑ, αλλά και με την μη ψήφιση του αναπτυξιακού νομοσχεδίου. Η απάντηση της κυβέρνησης σε όλα αυτά, στα μεγάλο λόγια, στις διαπιστώσεις, στις επιδερμικές θεωρήσεις είναι οι πράξεις που δημιουργούν όφελος για όλους.

Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» - Πράξεις που δημιουργούν όφελος για όλους

Η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής τέμνονται. Για αυτό και αυξάνονται, και μάλιστα αναδρομικά από την 1η Δεκεμβρίου 2021, οι επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνεται στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» που ξεκινά τον Απρίλιο. Θα έχει ωστόσο αναδρομική ισχύ από 1.12.2021 και οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31.12.2023. Ο νέος κύκλος περιλαμβάνει επιπλέον επιδότηση με κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ, τρίτεκνους και -για πρώτη φορά- για νέους έως 29 ετών, καθώς και ειδική μέριμνα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά.

Ανάμεσα στ' άλλα προβλέπεται:

Το ποσοστό επιδότησης σε φυσικά πρόσωπα, για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου αυξάνεται από 20% σε 30% και το μέγιστο ποσό σε 8.000 ευρώ από 6.000 ευρώ που ήταν στον προηγούμενο κύκλο.

αυξάνεται από 20% σε 30% και το μέγιστο ποσό σε 8.000 ευρώ από 6.000 ευρώ που ήταν στον προηγούμενο κύκλο. Τα 'Ατομα με Αναπηρία δικαιούνται επιπλέον 1.000 ευρώ. Οι οικογένειες που έχουν τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα, δικαιούνται 1.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, αντι συνολικά 1.000 ευρώ που ίσχυε στον προηγούμενο κύκλο. Οι νέοι έως 29 ετών θα λαμβάνουν επιπλέον 1.000 ευρώ.

Το ποσοστό επιδότησης σε φυσικά πρόσωπα, για την αγορά ηλεκτρικών δικύκλων και τρικύκλων κατηγορίας L5e έως και L7e αυξάνεται από 20% σε 40% και το μέγιστο ποσό επιδότησης από 800 ευρώ σε 3.000 ευρώ.

Για τις εταιρείες, το ποσοστό επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου αυξάνεται από 20% σε 30% και το μέγιστο ποσό επιδότησης θα ανέλθει σε 8.000 ευρώ ανά όχημα.

Ο αριθμός των οχημάτων για τον οποίο μια εταιρεία δικαιούται επιδότηση δεν θα περιορίζεται πλέον αριθμητικά.

Εταιρείες ταχυμεταφορών, διανομών και τουριστικές εταιρείες θα μπορούν να επιδοτηθούν πλέον και για την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα νησιά, καθώς η αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου ενισχύεται με επιπλέον 4.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο σε όλα τα νησιά της χώρας.

Μείωση της ανεργίας - Η πολιτική της κυβέρνησης εμπεδώνει κλίμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία

Η κυβέρνηση πορεύεται με γνώμονα την αρχή ότι η εργασία είναι θεμέλιο για την ανθρώπινη προκοπή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η ανεργία στην Ελλάδα μειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 στο 12,7%, από 17,3% που ήταν το Καλοκαίρι του 2019. Κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα της φορολογικής, αδειοδοτικής, εργασιακής και ασφαλιστικής μας πολιτικής. Οφείλεται στη μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, την απλούστευση των αδειοδοτήσεων για τις επιχειρήσεις, την εργασιακή και τη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης, που εμπεδώνει κλίμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια οι εργαζόμενοι στη χώρα μας ξεπερνούν τα τέσσερα εκατομμύρια. Εκεί που άλλοι προσδοκούσαν λουκέτα και έκρηξη της ανεργίας λόγω της πανδημίας, η Ελλάδα -χάρη στις πολιτικές της Κυβέρνησης- πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός ότι χάρη στην προσέλκυση επενδύσεων από παγκόσμιους οικονομικούς κολοσσούς (Microsoft, Amazon, Google, Pfizer, Cisco, JP Morgan) δημιουργούνται νέες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης με αυξημένες αποδοχές κάτι που δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε να αρχίσει η επιστροφή νέων που εγκατέλειψαν τη χώρα τα προηγούμενα χρόνια.

Ενίσχυση των εμβολιασμών - Η πανδημία εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα

Ξεπεράσαμε τα 19.460.000 εμβολιασμούς και περισσότεροι από 7.770.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 74% του γενικού πληθυσμού και 83,8% του ενήλικου πληθυσμού.

Μετά την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού για τους άνω των 60 ετών 220.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση ή έχουν κλείσει το ραντεβού τους για εμβολιασμό.

Σημειώνεται ότι στις 21 Φεβρουαρίου αναμένονται οι πρώτες 168.000 δόσεις από το εμβόλιο Novavax και συνολικά το Φεβρουάριο και το Μάρτιο θα παραληφθούν 474.000 δόσεις. Για τα εμβόλια αυτά θα ανοίξουν εμβολιαστικά κέντρα σε συγκεκριμένα σημεία, από τις αρχές Μαρτίου.

Με σκοπό την περαιτέρω επιτάχυνση των εμβολιασμών στ παιδιά στην Αττική, προστίθενται νέες εμβολιαστικές γραμμές στα mega Εμβολιαστικά Κέντρα «Προμηθέας» και Περιστερίου και θα ανοίξουν 40.000 νέα ραντεβού για τον μήνα Φεβρουάριο.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 7 Φεβρουαρίου δεν θα θεωρούνται εμβολιασμένοι και θα χάνσυν τα σχετικά προνόμια όσοι έχουν συμπληρώσει επτάμηνο από τη δεύτερη δόση (εάν έχουν κάνει εμβόλιο με δυο δόσεις) ή 3μηνο από την πρώτη δόση (εάν έχουν κάνει μονοδοσικό εμβόλιο) και δεν έχουν προχωρήσει στην αναμνηστική δόση.

Η πανδημία συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα, συνεχίζει να μας απειλεί και η κυβέρνηση συνεχίζει ανυποχώρητη τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας με την ενίσχυση όλων των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας για την ανάσχεσή της.

Στο λαϊκισμό απαντάμε με δράσεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, που τονώνουν την κοινωνική συνοχή

Θέλω να επισημάνω -για μια ακόμη φορά- την απόπειρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να προκαλέσει ακραία πόλωση και διχασμό. Να προκαλέσει τοξικότητα, να ευτελίσει, να εξαχρειώσει, να εκβαρβαρίσει την πολιτική ζωή. Να απαξιώσει τους Θεσμούς του δημοκρατικού Πολιτεύματος και να αμφισβητήσει τη Δικαιοσύνη. Η δημόσια τοποθέτηση της κυρίας Τασίας Χριστοδουλοπούλου σε κομματική εκδήλωση, μετά τις ανάλογες θέσεις του κ. Πολάκη, αποτελεί άλλη μια απόδειξη ότι στον ΣΥΡΙΖΑ κυριαρχεί η λογική άλωσης της Δικαιοσύνης και του Κράτους.

Δεν πρόκειται μόνο για τον κ. Πολάκη, αλλά για μια συνολική αντίληψη στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Η σιωπή του κ. Τσίπρα συνιστά ολοφάνερη αποδοχή και συναίνεσή προς τη στάση αυτή. Είμαστε ανυποχώρητα απέναντι σε αυτές τις τακτικές. Είμαστε ανυποχώρητα απέναντι σε αυτή τη λογική. Ο πολιτικός αγώνας που δίνουμε είναι αυτός της θεσμικότητας, της αξιοπρέπειας, του ήθους και της πολιτικότητας. Και γι' αυτό δεν θα τους παρακολουθήσουμε. Μας χωρίζει άβυσσος και δεν θα παίξουμε με το ΣΥΡΙΖΑ στο ταμπλό της πόλωσης, της ευτέλειας και του διχασμού.

Απέναντι σε αυτό η κυβέρνηση -όπως ξεκάθαρα τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- αντιπαραβάλλει τη μετριοπάθεια, τον προγραμματικό λόγο και κυρίως τα έργα της. Αντιμετωπίζουμε τις εξωγενείς προκλήσεις που δέχεται -όπως και ολόκληρη η Ευρώπη- η χώρα μας και μεριμνούμε για τα προβλήματα και τις αγωνίες των συμπολιτών μας. Κοιτάζουμε μπροστά, και συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις εκείνες που στόχο έχουν τη συλλογική πρόοδο και την ατομική προκοπή. Δεν μας ενδιαφέρουν οι στείρες αντιπαραθέσεις και ξέρουμε ότι αυτές αποδοκιμάζονται από τους πολίτες, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση. Στο «όχι σε όλα», απαντάμε με «ανάπτυξη για όλους». Στο λαϊκισμό απαντάμε με δράσεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, που τονώνουν την κοινωνική συνοχή.

Στις ακρότητες απαντάμε με τα αποτελέσματα της πολιτικής μας: Την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων, την τόνωση των εξαγωγών τη δυναμική ανάπτυξη που ήδη συντελείται, το σεβασμό και τη στήριξη της Δικαιοσύνης και των Θεσμών της Δημοκρατίας. Χτίζουμε γέφυρες με το αύριο, χτίζουμε γέφυρες με το μέλλον, όταν η αντιπολίτευση ορθώνει τείχη για να εμποδίσει την μετάβαση της χώρας και της κοινωνίας στο αύριο.

Κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε συλλυπητήρια για την απώλεια του Χρήστου Σαρτζετάκη.

Γ. Οικονόμου για δηλώσεις Ερντογάν: Ανυπόστατοι και ψευδείς χαρακτηρισμοί που εντάσσονται στο σχέδιο της τουρκικής προπαγάνδας

"Πρόκειται για τελείως ανυπόστατους και ψευδείς χαρακτηρισμούς που εντάσσονται στο σχέδιο της τουρκικής προπαγάνδας", δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου ερωτηθείς για δηλώσεις του Ταγίπ Εντογάν ο οποίος κατηγόρησε την Ελλάδα για απανθρωπιά στο μεταναστευτικό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε πως η χώρα μας έχει αποδείξει με διασώσεις ανθρώπων στον Έβρο και το Αιγαίο ότι είναι κράτος δικαίου, ότι σέβεται τον ανθρωπισμό και ασκεί αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική.

Για τη δολοφονία του 19χρονου 'Αλκη ο κ. Οικονόμου δήλωσε πως πρόκειται για συγκλονιστικό γεγονός και πως η ΕΛ.ΑΣ έδρασε άμεσα και γρήγορα οδήγησε το βασικό ύποπτο στη δικαιοσύνη.

"Η αστυνομία θα διερευνήσει την υπόθεση σε όλο της το βάθος, θα αναζητήσει συνδέσεις και άλλων ανθρώπων", ανέφερε. Σημείωσα επίσης ότι η κυβέρνηση έχει ψηφίσει σειρά ρυθμίσεων για την οπαδική βία και τα φαινόμενα που σχετίζονται με τον αθλητισμό βαίνουν μειούμενα. Ηπροσπάθεια τόνισε θα συνεχιστεί μέχρι την εξάλειψή τους και "θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να ελέγξουμε κάθε τέτοιο πυρήνα βίας".

"Δεν θα ανεχθούμε τέτοιου είδους συμπεριφορές που οδηγούν σε αποτρόπαια εγκλήματα", είπε κατηγορηματικά και παράλληλα δήλωσε ότι θα πρέπει να απαντηθεί γιατί η δικαιοσύνη καθυστέρησε στο θέμα του φερόμενου ως δράστη.

Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση κόβει τις γέφυρες με το ΚΙΝΑΛ, απάντησε πως "η κυβέρνηση χτίζει γέφυρες με το αύριο και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των πολιτών με πράξεις και έργα". Πρόσθεσε πως "είμαστε εδώ για προτάσεις που έχουν κάτι ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο να προσφέρουν".

Για το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε ότι ο πρωθυπουργός είναι πάντα ανοικτός σε συναντήσεις και συνομιλίες με όλο το πολιτικό προσωπικό. "Εμείς πολιτικά τοποθετούμαστε", συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για την πρόσφατη επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον ομόλογο του από τη Β. Μακεδονία και τι θα γίνει με τα μνημόνια κύρωσης που απορρέουν από τη συμφωνία των Πρεσπών, απάντησε πως δεν έχει αλλάξει κάτι, πως ήταν τυπική επικοινωνία σε πολύ καλό κλίμα και "δεν έχει διαφοροποιηθεί ο προγραμματισμός σε ότι αφορά την κύρωση των μνημονίων".

Για την υπόθεση NOVARTIS και με βάση τον εντοπισμό από τον εισαγγελέα αδιευκρίνιστων πιστώσεων για τον 'Αδωνι Γεωργιάδη, απάντησε πως δεν έχει προκύψει κανένα θέμα, παρά μόνο η αρχειοθέτηση των υποθέσεων για δέκα πρόσωπα τα οποία "κρέμασε στα μανταλάκια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τα οποία θα πρέπει να ζητήσει συγνώμη".

"Και από τα δέκα πρόσωπα;" ρωτήθηκε. "Πάντοτε και από τους δέκα. Ποτέ η ΝΔ δεν διαχώρισε τις υποθέσεις των ανθρώπων ανάλογα με την πολιτική τους τοποθέτηση", συμπλήρωσε.

Για το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ στα καύσιμα απάντησε πως "ό,τι περιθώριο δημιουργείται γίνεται κοινωνικό κεκτημένο χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την εξέλιξη του προϋπολογισμού".

Ειδήσεις σήμερα:

Μητέρα Τζωρτζίνας στα 3 παιδιά της: Σας έχω θυμώσει που αφήσατε την αγκαλιά μου άδεια

“Άγριες Μέλισσες” - Σαββιδάκης στο “Πρωινό”: έδεναν δίπλα μου ασθενείς με κορονοϊό (βίντεο)

Μητέρα χτύπησε το δύο μηνών βρέφος της και τηλεφώνησε για βοήθεια