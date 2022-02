Life

“Η Φάρμα”: σοκ με την Σάσα Μπάστα (βίντεο)

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από την στιγμή της “κατάρρευσης” της Σάσας Μπάστα, που προκάλεσε αναστάτωση στους συμμετέχοντες στο ριάλιτι περιπέτειας του ΑΝΤ1.

Γκρίνιες, διαπληκτισμοί, παίκτες που δουλεύουν και παίκτες που δεν συμμετέχουν στις εργασίες, ένα έκτακτο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, αλλά και μια ξαφνική λιποθυμία δημιουργούν ένα περίεργο κλίμα μέσα στη ΦΑΡΜΑ.

Λάδι στη… φωτιά ρίχνουν και οι γυναίκες της ομάδας που με τα σχόλιά τους συνεχίζουν τις «αθώες» επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης. Θα καταφέρουν, τελικά, να τα βρουν μεταξύ τους;

Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ και ο 2ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ είναι το θέμα που κυριαρχεί στις… συνωμοτικές συζητήσεις και συνεννοήσεις.

Ποιον θα ψηφίσουν οι παίκτες; Ποιος θα αντιμετωπίσει τον Νεόφυτο Ηλία;

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στις 21.00:

Μια νέα ημέρα ξεκινά και ο Μάνος γκρινιάζει, πάλι, για την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και δεν θέλει να συμμετέχει. Ο Αστρινός σχολιάζει ότι δεν κάνει για τη ΦΑΡΜΑ.

Τελικά, οι γυναίκες δεν θα τα βρουν ποτέ μεταξύ τους! Η Αθανασία εκφράζει, γι’ άλλη μια φορά, την αποστασιοποίησή της από τη Σάσα και την Αγγελική γιατί θεωρεί ότι δεν της ταιριάζουν.

Η Νάιρα παραπονιέται στον Γρηγόρη για το πώς αντιμετωπίζουν όλοι το θέμα «δουλειές» και για ότι σχολιάζουν αυτούς που θεωρούν ότι δεν δουλεύουν. Η Αγγελική γκρινιάζει στη Σάσα ότι η Νάιρα είναι κολλημένη στον Γρηγόρη και ο Κουτσαβάκης γκρινιάζει για την ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Και ενώ όλοι τα έχουν παρατήσει, ο Αστρινός έχει μείνει μόνος του και σκάβει για να ολοκληρωθεί η ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Η Σάσα, βλέποντας την κατάσταση, καλεί έκτακτο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και εκφράζει το παράπονό της ότι έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια για την ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Ο Μάνος προσπαθεί να της εξηγήσει ότι δεν την έχουν εγκαταλείψει και της επισημαίνει ότι με αυτές τις καιρικές συνθήκες είναι ακατόρθωτη.

Η Σάσα ελπίζει ότι ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ θα τους δώσει και παράταση και το ΕΠΑΘΛΟ γιατί δεν αντέχουν άλλο την πείνα.

Η Σάσα, ξαφνικά, λιποθυμά και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Δεν θα είναι παρούσα στην ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ.

Πριν την ψηφοφορία, ο Νέοφυτος εκφράζει την επιθυμία του να έρθει αντιμέτωπος με άντρα και μάλιστα ψηφίζει τον Βασίλη γιατί τον θεωρεί τον πιο δυνατό παίκτη. Πιστεύει ότι αν και οι υπόλοιποι ψηφίσουν τον Βασίλη, τότε η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ θα είναι ένας μικρός τελικός.

Θα τον ακούσουν οι υπόλοιποι παίκτες; Ποιος θα επιλεγεί από την ομάδα για 2ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ;

Αποκλειστικές εικόνες από το επεισόδιο της «Φάρμας» που θα προβληθεί το βράδυ της Πέμπτης στον ΑΝΤ1, μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό». Στο εν λόγω απόσπασμα, η Σάσα Μπάστα «καταρρέει» στα χέρια άλλων παικτών της «Φάρμας», σημαίνοντας συναγερμό και προκαλώντας ανησυχία σε όλους.

Παρακολουθήστε το σχετικό αποκλειστικό απόσπασμα που μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό»:





