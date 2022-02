Κόσμος

Μεταναστευτικό - Ερντογάν: Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας

Συνεχίζει τη ρητορική για το μεταναστευτικό η Τουρκία, αυτή τη φορά δια στόματος Ρ.Τ. Ερντογάν.

Λίγο μετά τις δηλώσεις του τούρκου Υπουργού Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού και ο Ρ.Τ. Ερντογάν, εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό εναντίον της Ελλάδας.

Χαρακτηριστικά, αυτή τη φορά ο τούρκος πρόεδρος, χρησιμοποίησε τον θάνατο 12 μεταναστών στον Έβρο για να κατηγορήσει την Ελλάδα.

Ο υπουργός Μετανάστευσης, Νότης Μηταράκης, έχει διαψεύσει κατηγορηματικά τα όσα αναφέρει η Τουρκία.

Λίγο πριν την αναχώρησή του για την Ουκρανία, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, άδραξε την ευκαιρία και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι “έστειλε μετανάστες στο θάνατο”.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: “Καταρχήν, το να βλέπεις 12 ανθρώπους να πεθαίνουν από παγωνιά δεν είναι κάτι που μπορεί να το χωνέψεις εύκολα. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που βιώνουμε αυτή την εθιμική στάση της Ελλάδας. Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι οι άνθρωποι, των οποίων τρύπησαν τις βάρκες, και καταδικάστηκαν στο θάνατο. Η βύθιση αυτών των φουσκωτών και η καταδίκη των ανθρώπων στο θάνατο είναι πολύ σημαντικά και δείχνουν ποια είναι η στάση της Ελλάδας απέναντι στους ανθρώπους. Δυστυχώς, αυτός είναι ο δείκτης του ελληνικού πολιτισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμενε πάντα σιωπηλή σε αυτό το θέμα, όπως κι ο κόσμος το ίδιο. Δεν νομίζω ότι είναι πιθανό να αλλάξουν τις συνήθειές τους. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα frontex που έφτιαξαν, είναι άχρηστο. Δεν έχει να κάνει κάτι από το να στηρίζουν την Ελλάδα. Τώρα είδαν αυτούς τους 12 ανθρώπους να πεθαίνουν παγωμένοι”.

Επιπλέον ο τούρκος πρόεδρος ανέφερε σε μία προσπάθειά του να απειλήσει πως “τις λήψεις που έχουμε, θα τις δείχνουμε σε όποιον ηγέτη στον κόσμο συναντήσουμε. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μπροστά στα μάτια του κόσμου. Θα εκπληρώσουμε αυτό το καθήκον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό των καταπιεσμένων, αυτό το θωρούμε ανθρωπιστικό και ισλαμικό καθήκον”.

