Κοινωνία

Φάλαινα “Ζιφιός”: Τι έδειξε η νεκροψία στον “Σωτήρη”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από ποιο χρόνιο νόσημα έπασχε το θηλαστικό που εντοπίστηκε νεκρό στην Σαλαμίνα.



"Ολοκληρώθηκε η νεκροψία της νεαρής ραμφοφάλαινας (Ziphius cavirostris), η οποία μετά από διαδοχικές παρουσίες τις προηγούμενες ημέρες στα παράλια της Αττικής, εντοπίστηκε νεκρή χθες στη θαλάσσια περιοχή της Χερσονήσου Κυνόσουρα στη Σαλαμίνα", σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι "η νεκροψία, που διήρκεσε εννιά ώρες, διενεργήθηκε υπό την επιστημονική επίβλεψη της καθηγήτριας Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Νατάσσας Κομνηνού, με τη συμμετοχή έξι κτηνιάτρων, τριών βιολόγων και ενός περιβαλλοντολόγου.

Σύμφωνα με τη νεκροψία, τα πιθανά αίτια θανάτου του θηλαστικού αποδίδονται σε «σοβαρή χρόνια αρτηρίτιδα και σοβαρή παρασίτωση των νεφρών από Crassicauda spp».

Ελήφθησαν δείγματα από όλα τα όργανα του ζιφιού, τα οποία ήδη μεταφέρονται στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ για περαιτέρω ιστοπαθολογικές και άλλες εξετάσεις ώστε να διαπιστωθούν πιθανά συνυπάρχοντα προβλήματα και να καθοριστεί η αιτιολογική διάγνωση των μακροσκοπικών ευρημάτων, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Δήμητρας Ψάλλα.

Από τη νεκροψία της ραμφοφάλαινας διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Χρόνια σοβαρή αρτηρίτιδα της κοιλιακής αορτής, της γαστροεπιπλοϊκής αρτηρίας και των μεσεντέριων αρτηριών.

Σοβαρή παρασίτωση.

Σοβαρή απίσχναση, δηλαδή σημαντική απώλεια βάρους λόγω ασθένειας.

Ο γαστρεντερικός σωλήνας ήταν κενός, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ζώο είχε να σιτιστεί πολύ καιρό.

Πρόσφατο ανοικτό κάταγμα της κάτω γνάθου.

Στην ομάδα νεκροψίας του Ζιφιού συμμετείχαν η καθηγήτρια Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ Νατάσσα Κομνηνού, οι κτηνίατροι Παύλος Πέζαρος, Ελευθερία Γρεβεντοπούλου, Παντελής Σαρρής, Θεόδωρος Καναβός, Γρηγόρης Μαρκάκης, η βιολόγος - ωκεανογράφος από το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών ΑΡΙΩΝ Αιμιλία Δρούγα, ο θαλάσσιος βιολόγος από την Εταιρεία για τη μελέτη και προστασία της Μεσογειακής Φώκιας Mom Κίμωνας Κοεμτζόπουλος, η βιολόγος Έλενα Ακριτοπούλου και ο περιβαλλοντολόγος Νικήτας Βογιατζής.

Ο ζιφιός θα οδηγηθεί σε καύση"

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας: Ο Τζαβέλλας είναι ένας μαλ@@ας και μισός

Μητέρα Τζωρτζίνας στα 3 παιδιά της: Σας έχω θυμώσει που αφήσατε την αγκαλιά μου άδεια

Δολοφονία Άλκη: συγκλονίζουν συμμαθητές και καθηγητές του (βίντεο)