Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση του ληστή με τις εικόνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 34χρονος είχε διαπράξει τουλάχιστον δέκα κλοπές και μία ληστεία, ενώ αντιμετωπίζει και την κατηγορία της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Στη συλληψη ενός 34χρονου που έκανε κλοπές στη Θεσσαλονίκη, προέβησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου που είχαν αναλάβει την υπόθεση.

Ο άνδρας που βρίσκεται στα χέρια των αρχών πλησίαζε τα ανυποψίαστα θύματά του με πρόσχημα την πώληση πλαστικοποιημένων εικόνων θρησκευτικού περιεχομένου και «ξάφριζε» τα κινητά τους τηλέφωνα, μη διστάζοντας, σε ορισμένες περιπτώσεις να προβεί σε άσκηση σωματικής βίας ή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας των παθόντων.

Σύμφωνα με αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, φαίνεται η δράση του 34χρονου στη Θεσσαλονίκη.

Οι κινήσεις του καταγράφονται καρέ καρέ από τις κάμερες ασφαλείας. Πλησιάζει ανυποψίαστους θαμώνες καταστημάτων. Τους προσφέρει πλαστικοποιημένες εικόνες θρησκευτικού περιεχομένου. Τις έβαζε πάνω στα κινητά τους και στη συνέχεια με επιδέξιες κινήσεις τα έκλεβε.

Ο άνδρας, οδηγήθηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών και βρίσκεται στη διάθεση της δικαιοσύνης.





Ειδήσεις σήμερα:

Χρήστος Σαρτζετάκης: Πότε θα γίνει η κηδεία του

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Για “Κάθε Άλκη”: Μαθητές σχημάτισαν τη φράση με τις τσάντες τους