Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: Η Όμικρον “σαρώνει” την Ελλάδα

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε παραλλαγή του ιού. Πόσα νέα κρούσματα ελέγχθηκαν από τον ΕΟΔΥ τις προηγούμενες ημέρες.



Παράλληλα με την ανακοίνωση για τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, αλλά και για την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα, από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έγινε γνωστό ότι:

"Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 406 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 08 Ιανoυαρίου 2022 έως 25 Ιανουαρίου 2022. Από τον έλεγχο των 406 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 401 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC).

Εκ των 401 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 360 αφορούν στο στέλεχος Omicron και τα 41 αφορούν στο στέλεχος Delta (Πίνακας 3). Ένα εκ των 41 στελεχών Delta αφορά στο στέλεχος ΑΥ.4.2, το οποίο εντοπίστηκε σε εγχώριο κρούσμα στην Περιφερειακή Ενότητα της Λέσβου. Δύο εκ των 133 στελεχών Omicron αφορούν στο στέλεχος ΒΑ.2, τα οποία εντοπίστηκαν σε εγχώρια κρούσματα στις Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου και Ηρακλείου.

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 46.016 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 41.544 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 3.731 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 741 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.

Κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 25 Ιανουαρίου 2022, είχαν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 7.769 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 7.559 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων και 210 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων. Μεταξύ των 7.559 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια που αφορούν το δίμηνο πριν τις 25 Ιανουαρίου 2022, τα δύο πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος που έχουν απομονωθεί είναι το Delta με ποσοστό 70,35%, ακολουθούμενο από το Omicron με ποσοστό 29,63% (Πίνακας 4). Μεταξύ των 210 δειγμάτων που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 25 Ιανουαρίου 2022, 68,57% αφορούν στο στέλεχος Omicron και 31,43% στο στέλεχος Delta.

Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 587 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 334 αφορούν στο Delta, 119 στο Omicron, 113 στο Alpha, 7 στο Mu, 6 στο Beta, 4 στο B.1.1.318 (Variant E484K), 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa και 1 στο B.1.1 (Variant E484K).

Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας των αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία ανά είδος στελεχών μέχρι και την εβδομάδα 02 του 2022 απεικονίζεται στο Διάγραμμα 9, ενώ δίνονται επιπλέον προσωρινά στοιχεία για τις εβδομάδες 03-04.

Όσον αφορά στα στελέχη ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου επί του παρόντος στη χώρα, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον πίνακα 5."

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

