Κορονοϊός: Γκάγκα - Παπαευαγγέλου για κρούσματα και εμβόλια (βίντεο)

Αναλυτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας, την κατάσταση στο ΕΣΥ, τα σχολεία και τα εμβόλια.



Ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην χώρα και τις μεταλλάξεις πραγματοποίησαν την Πέμπτη η Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα, η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και ο Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.

Νωρίτερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τριψήφιο αριθμό θανάτων και πάνω από 17.000 κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Από αυτά τα 57 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 53 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Την ίδια ώρα ενδιφέρον παρουσιάζει η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανα περιφερειακή ενότητα, αλλά και οι μεταλλάξεις του κορονοϊού.

