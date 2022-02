Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Προτεραιότητα η χαλάρωση των μέτρων σε εμβολιασμένους

Τα δεδομένα που περέθεσε ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης για την πορεία της πανδημίας.

Ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης αναφέρθηκε στην ενημέρωση στα παγκόσμια επιδημιολογικά δεδομένα για την πορεία του κορονοϊού.

Αρχικά ανέφερε ο καθηγητής πως σε παγκόσμια κλίμακα, συνολικά καταγράφηκαν 385 εκατ. μολύνσεις και 5,7 εκατ. θάνατοι με τη νόσο και μειώθηκαν οι νέες διαγνώσεις κατά 10% από την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς καταγράφηκαν 3,3 εκατομμύρια ανά ημέρα μεσοσταθμικά. Ακόμη ανέφερε πως είναι η πρώτη φορά μείωση από τότε που ξεκίνησε η «Όμικρον».

Επιπλέον σημείωσε πως: "Περισσότερο του 70% των θανάτων, αφορά ανεμβολίαστους συμπολίτες μας άνω των 70 ετών. Και δυστυχώς για αρκετό καιρό, και όσο ανθίστανται του συστηματικού και αναμνηστικού εμβολιασμού αυτή η ηλικιακή ομάδα, δεν προβλέπεται η μείωση της θνητότητας -όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε άλλες χώρες".

Μεταξύ άλλων, τόνισε πως: "Το πιο πιθανό είναι η αποκλιμάκωση στο ΕΣΥ να γίνει τις επόμενες εβδομάδες" και επισήμανε πως καμία παραλλαγή του ιού δεν είναι αθώα για τους ηλικιωμένους.

Τέλος αναφέρθηκε και στα μέτρα που αναμένεται να αποφασίσει η επιτροπή τις επόμενες ημέρες με τον καθηγητή να τονίζει πως προτεραιότητα είναι να χαλαρώσουν τα μέτρα μόνο για τους εμβολιασμένους, όπως το να μη χρειάζεται να επιδεικνύουν πιστοποιητικό ενδεχομένως, αλλά όλα αυτά είναι υπό συζήτηση.









