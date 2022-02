Οικονομία

Σκυλακάκης: “Φωτιές” άναψε η δήλωση για τον φόρο στα καύσιμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποστάστεις απο τις δηλώσεις Σκυλακάκη πήρε ο υπουργός Οικονομικών. "Πυρά" από τον Νάσο Ηλιόπουλο.



Μια δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη για το ράλι στην τιμή της βενζίνης που πλήττει τα νοικοκυριά άναψε φωτιές.

«Τα καύσιμα τα πιο φτωχά νοικοκυριά τα χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο, γιατί δεν έχουν αυτοκίνητο. Ο βαρύς φόρος στα καύσιμα είναι στη βενζίνη, εκεί είναι τεράστιος ο φόρος. Αυτοί δε που έχουν 2 ή 3 αυτοκίνητα- που δεν τους λες και τους φτωχούς της κοινωνίας- θα ωφεληθούν περισσότερο. Οπότε, το να κάνουμε μία μείωση φόρου που θα ωφελεί κατά κύριο λόγο τους πιο πλούσιους και δεν παρεμβαίνει καθόλου, αφήνει απροστάτευτους τελείως τους φτωχότερους, φαίνεται παράλογο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σκυλακάκης στα Παραπολιτικά Fm

Ο πολιτικός του προϊστάμενος, ο Χρήστος Σταϊκούρας πήρε αποστάσεις από τις επίμαχες δηλώσεις, ενώ επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σταϊκούρας : Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν επιβαρύνονται τα οικογενειακά νοικοκυριά. Επιβαρύνονται και μάλιστα σημαντικά.

: Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν επιβαρύνονται τα οικογενειακά νοικοκυριά. Επιβαρύνονται και μάλιστα σημαντικά. Δημοσιογράφος : Γιατί και η λαϊκή οικογένεια σήμερα έχει ένα αυτοκινητάκι, δεν έχουν οι πλούσιοι αυτοκίνητο μόνο…

: Γιατί και η λαϊκή οικογένεια σήμερα έχει ένα αυτοκινητάκι, δεν έχουν οι πλούσιοι αυτοκίνητο μόνο… Σταϊκούρας Θα σας πως ότι προφανώς έχουνε.

«Ο κ. Σταϊκούρας σήμερα αναγκάστηκε να αδειάσει τον αναπληρωτή του. Με τη βενζίνη να αγγίζει τα 2 ευρώ το λίτρο, o κ. Σκυλακάκης δήλωσε πως δεν μειώνουν τον ΕΦΚ στα καύσιμα για να μην ευνοηθούν οι πλούσιοι», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος σε δήλωσή του. «Ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με αυτή τη δήλωση;», πρόσθεσε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Επαναλαμβάνει δε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας: «παρέμβαση για αποκλιμάκωση στα τιμολόγια της ΔΕΗ, μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε όλα τα καύσιμα, άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ». «Μπορεί για τον κ. Μητσοτάκη και τους υπουργούς του να είναι ψίχουλα, για τους πολίτες όμως είναι μέτρα απαραίτητα για την αξιοπρέπειά τους», καταλήγει ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Καθηγητής έβγαλε από την τάξη μαθητή επειδή φόραγε φούστα (εικόνες)

Ιωάννα Παλιοσπύρου: το νέο της μήνυμα μετά το χειρουργείο

Δολοφονία Άλκη: συγκλονίζουν συμμαθητές και καθηγητές του (βίντεο)