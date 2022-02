Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: χιλιάδες rapid test για τους Έλληνες σε Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο

Στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψής του στην Ίμβρο και σε συνεργασία με τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Αποστείλαμε 15.000 Rapid Test στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου».

«Στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψής μου στην Ίμβρο και σε συνεργασία με τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη αποστείλαμε 15.000 Rapid Test στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου. #COVID19» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Twitter ο υφυπουργός Εξωτερικών.

