Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μηταράκης: Ευθύνη της Τουρκίας οι παράνομες αναχωρήσεις

Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης συμμετείχε ο Νότης Μηταράκης.



Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λιλ της Γαλλίας, συμμετείχε σήμερα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης.

Βασικό θέμα στην ατζέντα του Συμβουλίου ήταν οι διαπραγματεύσεις για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Κατά την διάρκεια της παρέμβασης του, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες της Γαλλικής Προεδρίας και τόνισε πως η Ελλάδα και τα κράτη πρώτης υποδοχής ΜΕD5, δεσμεύονται να εργαστούν εποικοδομητικά, ώστε οι διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν και να ξεπεραστεί το τέλμα που παρατηρείται σε κάποια ακανθώδη ζητήματα.

Αμέσως μετά το πέρας των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Μηταράκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

‘’Συνεχίζεται η διαπραγμάτευση για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι θέσεις της Ελλάδας είναι ξεκάθαρες. Πρώτον, πρέπει να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα, ειδικά όταν συνεχίζεται η προσπάθεια εκμετάλλευσης του μεταναστευτικού από την γείτονα χώρα. Οι δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας ήταν απαράδεκτες για το τραγικό περιστατικό που άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τουρκία, καθώς προσπαθούσαν να περάσουν τα ευρωπαϊκά σύνορα. Είναι ευθύνη της Τουρκίας να αποτρέψει τις παράνομες αναχωρήσεις. Το δεύτερο σημαντικό για την Ελλάδα είναι η αλληλεγγύη. Πρέπει το νέο Σύμφωνο να μοιράσει το βάρος της μεταναστευτικής κρίσης σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι δύο θέσεις της Ελλάδας είναι ισχυρές και έτσι συνεχίζουμε την διαπραγμάτευση.’’





