Διαρρήκτες είχαν ρημάξει Αττική και Κορινθία (εικόνες)

Εξαρθρώθηκε πολυμελής σπείρα που διέπραττε συστηματικά κλοπές σε σπίτια σε Αττική και Κορινθία. Από την έως τώρα έρευνα προκύπτει, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι τα μέλη της έχουν διαπράξει 46 διαρρήξεις - κλοπές σε οικίες, 13 απόπειρες, κλοπή οχήματος και εμπρησμό οχήματος.

Κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με τη συνδρομή ομάδων της Ο.Π.Κ.Ε και της Ε.Κ.Α.Μ, στις περιοχές των Ανω Λιοσίων, του Αιγάλεω και του Ζεφυρίου, συνελήφθησαν δώδεκα άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται τρία επιπλέον μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης από άτομα που έχουν οργανωθεί με σκοπό να διαπράττουν κλοπές κατά συναυτουργία, τετελεσμένες και σε απόπειρα, άνω των 120.000 ευρώ, βίας κατά υπαλλήλων, πλαστογραφίας, εμπρησμού, απόπειρας βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, απείθειας, αποδοχής προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, όπλων, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Τα μέλη της σπείρας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, είχαν ως ορμητήριο τις περιοχές του Ζεφυρίου και των 'Ανω Λιοσίων και επέλεγαν ως περιοχές δράσης τους στον άξονα της Αττικής Οδού (Χαλάνδρι, Βριλήσσια, Κηφισιά, Πόρτο Ράφτη και Ραφήνα). Οι κατηγορούμενοι επέλεγαν οικίες όπου μπορούσαν εύκολα να αποκτήσουν πρόσβαση ή να αναρριχηθούν. Αφού τις κατόπτευαν, εισέβαλαν σε αυτές, ενώ απενεργοποιούσαν τα συστήματα συναγερμού και βιντεοσκόπησης.

Σε όσες περιπτώσεις οι ένοικοι βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τους, οι δράστες προσποιούνταν τους υπαλλήλους Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας (σε κάποιες περιπτώσεις τους αστυνομικούς της Ασφάλειας ή τους απεσταλμένους του δημάρχου της περιοχής) και έπειθαν τα θύματα τους να τους επιτρέψουν την είσοδο. Στη συνέχεια τους απασχολούσαν με διάφορα προσχήματα και ταυτόχρονα άλλοι συνεργοί τους εισέβαλαν στην οικία, ερευνούσαν τους λοιπούς χώρους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή.

Τα αντικείμενα που αφαιρούσαν από τις διαρρήξεις και κλοπές που διέπρατταν, τα διοχέτευαν σε ενεχυροδανειστήρια και κλεπταποδόχους. Επιπλέον, «ξέπλεναν» τα χρήματα από την εγκληματική τους δραστηριότητα, αγοράζοντας αυτοκίνητα, οικόπεδα, ενώ ο αρχηγός της οργάνωσης λειτουργούσε επιχείρηση - κατάστημα στο όνομα του.

Σε 15 έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες και σε κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Εξι κυνηγετικά όπλα, 2 αεροβόλα, πλήθος φυσιγγίων, μαχαίρια, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, βιβλιάρια καταθέσεων και τραπεζικές κάρτες, μικροποσότητα κάνναβης και ναρκωτικά δισκία, 14.000 ευρώ, διαρρηκτικά εργαλεία, κροτίδες και 12 αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ, το συνολικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της υπερβαίνει το ποσό των 510.000 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι σε βάρος των κατηγορουμένων έχει σχηματιστεί κατά το παρελθόν πλήθος δικογραφιών για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα.