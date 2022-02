Αθλητικά

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις μετά τις έρευνες σε συνδέσμους οπαδών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκαν οι παράλληλες έρευνες σε συνδέσμους οπαδών. Κατασχέθηκαν από μαχαίρια μέχρι και λοστοί.



Ολοκληρώθηκαν οι παράλληλες αστυνομικές έρευνες σε συνδέσμους οπαδών, στη Θεσσαλονίκη.

Συνολικά ερευνήθηκαν 13 σύνδεσμοι σε διάφορες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατασχέθηκαν μαχαίρια, σιδερογροθιές, λοστοί κι άλλα αντικείμενα.

Σε σχέση με τα ευρήματα, συνελήφθησαν δύο υπεύθυνοι συνδέσμων, 43 και 36 ετών.

Οι έρευνες στους συνδέσμους πραγματοποιήθηκαν μετά την δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο 19χρονος Άλκης στην Θεσσαλονίκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση του ληστή με τις εικόνες

Χρήστος Σαρτζετάκης: Πότε θα γίνει η κηδεία του

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης