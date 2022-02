Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον: Παραιτήθηκαν δύο στενοί συνεργάτες του

«Στενό μαρκάρισμα» στον Μπόρις Τζόνσον. Ακόμα τρεις βουλευτές του ζητούν να παραιτηθεί

Η Μανίρα Μέρζα, η επικεφαλής χάραξης πολιτικής του Μπόρις Τζόνσον, παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας επειδή ο πρωθυπουργός κατηγόρησε στο κοινοβούλιο τον ηγέτη της αντιπολίτευσης επειδή δεν ασκήθηκε δίωξη σε έναν από τους χειρότερους σεξουαλικούς παραβάτες της Βρετανίας όλων των εποχών.

Εγινε γνωστό, από τον πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Daily Mail, Τζέισον Γκρόουβς, ότι υπέβαλε την παραίτησή του και ο επικεφαλής επικοινωνίας της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Τζακ Ντόιλ. «Είπε στους φίλους του ότι ανέκαθεν σχεδίαζε να φύγει έπειτα από δύο χρόνια στη θέση αυτή και η αποχώρησή του δεν συνδέεται με εκείνη της Μανίρα Μέρζα», σημείωσε. Την παραίτηση επιβεβαίωσε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Αφόρητη πίεση για τον Μπόρις Τζόνσον

Η αποχώρηση της Μέρζα έρχεται σε μια περίοδο που ο Τζόνσον βιώνει ισχυρές πιέσεις να παραιτηθεί, με αφορμή τα κορονοπάρτι που οργανώνονταν στην πρωθυπουργική κατοικία εν μέσω του λοκντάουν.

Τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια μιας οργισμένης αντιπαράθεσης στο κοινοβούλιο, ο Τζόνσον κατηγόρησε τον ηγέτη των Εργατικών, τον Κιρ Στάρμερ, ότι «διώκει δημοσιογράφους αλλά δεν δίωξε τον Τζίμι Σάβιλ» όταν ήταν Διευθυντής της Δημόσιας Εισαγγελίας (DPP). Χθες, ο Στάρμερ απάντησε ότι ο Τζόνσον «παπαγαλίζει τις θεωρίες συνωμοσίας των βίαιων φασιστών», επαναλαμβάνοντας τον ψευδή ισχυρισμό ότι εκείνος ευθύνεται για την απόφαση να μην διωχθεί ποινικά ο Σάβιλ, ένας παρουσιαστής της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου που δεν οδηγήθηκε ποτέ ενώπιον της δικαιοσύνης, μολονότι είχαν γίνει αστυνομικές έρευνες σε βάρος του.

Μετά τον θάνατό του, το 2011, σε ηλικία 84 ετών, αποκαλύφθηκε ότι ο Σάβιλ είχε κακοποιήσει σεξουαλικά εκατοντάδες ανήλικους. Το μικρότερο θύμα του ήταν μόλις 8 ετών.

Ο Τζόνσον προσπάθησε να ανακαλέσει τις δηλώσεις του σήμερα «Θέλω να είμαι πολύ σαφής, επειδή πολλοί άνθρωποι οργίστηκαν. Δεν μιλάω για τις προσωπικές επιδόσεις του ηγέτη της αντιπολίτευσης όταν ήταν (…) DPP και κατανοώ πλήρως ότι δεν είχε προσωπικά καμία σχέση με αυτές τις αποφάσεις», είπε μιλώντας σε τηλεοπτικούς σταθμούς.

«Στενό μαρκάρισμα» στον Μπόρις Τζόνσον – Ακόμα τρεις βουλευτές του ζητούν να παραιτηθεί

Η ανάκληση ωστόσο δεν έπεισε την Μέρζα, την επικεφαλής χάραξης πολιτικής και συνεργάτιδά του εδώ και 14 χρόνια. Σύμφωνα με το περιοδικό The Spectator, η Μέρζα δήλωσε ότι δεν υπήρχε «δίκαιη ή λογική βάση» για τις αρχικές κατηγορίες που εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός. «Αυτό δεν ήταν ένας συνηθισμένος, έντονος πολιτικός διάλογος.

Ήταν μια ανάρμοστη και κομματική αναφορά σε μια φρικτή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών», φέρεται να έγραψε η Μέρζα στην επιστολή παραίτησής της. Πρόσθεσε ότι «ελπίζει» να ζητήσει συγγνώμη ο Τζόνσον για «το σοβαρό λάθος» που έκανε, ευρισκόμενος υπό πίεση. «Δεν είναι πολύ αργά για εσάς όμως, λυπάμαι που το λέω, είναι πολύ αργά για εμένα», πρόσθεσε.

Ο Τζόνσον είπε ότι αποδέχτηκε την παραίτηση αλλά διαφωνεί με την κριτική που του άσκησε η Μέρζα. «Λυπάμαι που χάνω την Μανίρα», είπε αλλά όταν ρωτήθηκε αν τα σχόλιά του ήταν ανάρμοστα, απάντησε: «Λοιπόν, δεν συμφωνώ μ’ αυτό».

