Ουκρανία: Μακρόν - Πούτιν αναζητούν διέξοδο και εγγυήσεις

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν για τρίτη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, με "καυτή' ατζέντα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν είχαν μία νέα τηλεφωνική επικοινωνία, την τρίτη μέσα σε μία εβδομάδα, κατά την οποία συζήτησαν την κατάσταση στην Ουκρανία και τις προτάσεις της Μόσχας για τις εγγυήσεις ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Συνεχίστηκε ένας ουσιαστικός διάλογος για την κατάσταση γύρω από την Ουκρανία και τα ζητήματα που σχετίζονται με τη ρωσική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη μακροχρόνιων νομικών εγγυήσεων για την ασφάλεια της Ρωσίας», αναφέρει το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του, συμπληρώνοντας ότι ο Πούτιν επέστησε την προσοχή του Μακρόν στις «προβοκατόρικες δηλώσεις και ενέργειες» του Κιέβου.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν επίσης απόψεις για διεθνή θέματα «στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

